HATAY - Sağlık Bakanlığı tarafından, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" unvanı verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, anne ve bebek ölümlerini azaltmak, normal doğumu özendirmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2016 yılı itibariyle anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalar başlattığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" unvanı verildiği belirtilen açıklamada, unvan belgesinin İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Zeki Tekiş’e takdim ettiği aktarıldı.