'Kırık Tüneli ile Rize-Erzurum arası 220 kilometreye düşecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kırık Tüneli yapıldığında Rize ilimizden Erzurum ilimiz 220 kilometreye düşecek. Mevcut 265 kilometre olan mesafe 220 kilometreye düşmüş olacak." dedi.

'Kırık Tüneli ile Rize-Erzurum arası 220 kilometreye düşecek'
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Isparta Düğün Salonları

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı ile Rize'deki kara yolları yatırımlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Salarha Tüneli şantiyesine de giderek çalışmaları yerinde inceleyen Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, iki geliş ve iki gidiş çift tüple inşa edilen tünelin, vadiyi şehir merkezine bağlayacağını söyledi.

Tünelin şehir için önemine değinen Turhan, "Rize ilimiz Karadeniz sahilinde deniz ile dağ arasında çok dar bir alanda rahat bir şehirleşme, yapılaşma imkanını zorlayan şehrimiz. Biz Rize şehrimize yeni bir gelişim alanı oluşturmak için arazi şartları, topoğrafik ve jeolojik şartları şehirleşme için daha uygun olan bu Andon Vadisi'ni Rize şehir merkezi ile birleştirip, Rize'mize yeni bir gelişme alanı kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Turhan, projenin hayata geçmesiyle vadide yeni gelişim alanlarının oluşacağına dikkati çekerek, şehircilik planlarına, yaşam kalitesine ve çevre şartlarına uygun bir şehirleşme fırsatının yakalanacağını vurguladı.

Tünelin 2020 yılı sonunda hizmete girmesini beklediklerini aktaran Turhan, "Tünelimizin kazı çalışmaları yaklaşık yüzde 80 tamamlandı. Bundan sonraki süreçte bu tünelin mevcut ulaşım akslarıyla entegrasyonunu, bağlantısını sağlayacak kavşakları ve bu tünelin betonlama, elektromekanik işlemleri yapılıp hizmete açmış olacağız.” diye konuştu.

Turhan, daha sonra Güneysu ilçesindeki kara yolları çalışmaları ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi için yapımı sürdürülen yaşam alanında incelemelerde bulundu. Ardından İkizdere ilçesine geçen Turhan, burada da Rize-Erzurum yol yapım çalışmaları hakkında bilgi alarak kavşak çalışmalarını inceledi.

Rize-Erzurum kara yolunun Doğu Karadeniz'i, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan en kısa ulaşım yolu olduğunu ifade eden Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"Şu anda Ovit Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu arasında bulunan 38 kilometrelik kısmının 32 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olarak hizmet veriyor. Bu güzergahta toplam 6 adet 10 kilometre uzunluğunda tünel bulunmakta. Tünellerimizin iki tanesini hizmete açtık. Toplam 4,8 kilometre hizmete açıldı. Kalan kesimlerde çalışma devam ediyor. Yıl sonuna kadar iki adedini hizmete açıp toplam 32 kilometrelik kesime ilave 5 kilometreyi daha hizmete açacağız. Kalan kısmı önümüzdeki yıl bu dönemlerde tamamlanmış olacak." .

Turhan, trafik yoğunluğunun bulunduğu İyidere-İkizdere ile İkizdere şehir geçişindeki çalışmaların gelecek yıl hizmete açılacağına dikkati çekerek, "Bu neyi kazandıracak? Bu proje ile Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki limanların doğu Anadolu'ya, Doğu ve Güneydoğu'daki komşularımızın sınır kapılarına daha rahat bir ulaşım sağlamış olacağız. Bölgenin ekonomisine, kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacak bu projenin devam eden diğer bir önemi yapısı da İspir ile Aşkale arasındaki Kırık Tüneli'dir. Kırık Tüneli'nde yüzde 55'ik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Kırık Tüneli yapıldığında Rize ilimizden Erzurum ilimiz 220 kilometreye düşecek. Mevcut 265 kilometre olan mesafe 220 kilometreye düşmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, hedeflerinin daha kaliteli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

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