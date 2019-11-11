Kılıçdaroğlu: Baş tacı yaptığımız Atatürkçülük güçlü Türkiye'den yana olan anlayıştır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kenan Evren ve arkadaşlarının topluma dayattıkları Atatürkçülük, gardırop Atatürkçülüğüdür. Bizim önerdiğimiz ve baş tacı yaptığımız Atatürkçülük güçlü Türkiye'den yana olan anlayıştır." dedi.

Kılıçdaroğlu: Baş tacı yaptığımız Atatürkçülük güçlü Türkiye'den yana olan anlayıştır
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Hatıran Yeter" etkinliği kapsamında 81 ilden parti genel merkezine gelen gençlerle buluştu.

Gençlere, vefatının 81'inci yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine "Her şeyden önce Mustafa Kemal'i tanımak, Mustafa Kemal'i bilmek farklı bir şeydir, bir devrimciyi tanıyacağız. Bütün dünyanın, düşmanlarının dahi saygı duyduğu bir devrimciyi tanıyacağız. Gardırop Atatürkçülüğünden uzak duracağız. Devrimci, insanları düşünen, komşularını düşünen, dünyayı düşünen ve dünya ile beraber çağdaş uygarlık hedefini gösteren Mustafa Kemal'i tanıyacağız." diyerek başladı.

"Gardırop Atatürkçülüğünden farklı bir Mustafa Kemal'i anlatacağım size." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal'i anlamak 10 Kasım'larda oturup ağlamak değildir. Mustafa Kemal'i anlamak onun düşüncelerini, yani çağdaş uygarlığı yakalamak için mücadele etmek, alın teri dökmek demektir. Kenan Evren ve arkadaşlarının topluma dayattıkları Atatürkçülük, gardırop Atatürkçülüğüdür. Bizim önerdiğimiz ve baş tacı yaptığımız Atatürkçülük alın terine değer veren, üreten, güçlü Türkiye'den yana olan anlayıştır. Şimdi dördüncü devrime hep birlikte hazır olmalıyız, bunun mücadelesini vermeliyiz. Nedir o? Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Hepiniz hazır mısınız? Beyefendiyi aşağı indireceğiz. Bugün bir zat diyor ki efendim diyor 'Okur yazar oranını büyük ölçüde savaşlarda kaybettik.' Yani o zata göre savaşa gidenlerin tamamı okur yazar öldüler, savaşa gitmeyenler de okur yazar değil, böylece okur yazar oranı düşük çıktı. Mantığa bakın, dünyaya bakışa bakın, tarihe bakışa bakın ve bu zat şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişidir. Nasıl bir anlayıştır, kendi tarihinden habersiz bir insan."

Kılıçdaroğlu, 1927'deki nüfus, tarım ve sanayi sayımına göre genç Cumhuriyette 100 kişiden 90'ının okuma yazma bilmediğine dikkati çekti.

"Anlamakta güçlük çekiyorum"

Atatürk'ün, Batı'nın egemen güçlerine, yedi düvele karşı savaştığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'e bütün düşmanlarının saygı gösterdiğini belirtti.

"Hiç kimse Mustafa Kemal Atatürk'e Türk toplumunu aşağılayan bir mektup asla ve asla yazmadı, kaleme almadı ve cesaret edemedi." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yazdığı mektuba tepki verilmediğini söyledi.

"Yazılan mektuba eğer bir tepki gösterilmiyorsa o kişinin verilemeyecek bir hesabı vardır. Onun altında eziliyor ve teslim alınmıştır." görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, Atatürkçülüğün aynı zamanda teslim olmamak anlamına geldiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Şimdi mektubu alacak ABD'ye gidecek, ne yapacak? Mektubu Trump'a takdim edecek, arz edecekmiş yani. Pes, gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum, bu kimdir? Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını, şerefini, onurunu ayaklar altına alamazsın, alıyorsan o koltuğu bırakacaksın kardeşim, ineceksin oradan aşağıya." dedi.

"Bu bir özelleştirme"

Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili yaptıkları eleştirileri hatırlatan Kılıçdaroğlu, özelleştirme kararının Resmi Gazete'de yer aldığını aktardı.

"Kendisi topluma yalan söylüyor. Bu bir özelleştirme. Sorun ne? Sorun şu, ihale yaptın mı kardeşim? Madem özelleştiriyorsun ihale yapman lazım değil mi? İhale yaptın mı? Kaç firma ihaleye girdi?" diye soran Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük silah fabrikalarından birisinin ihalesiz, Katar ordusuna peşkeş çekildiğini iddia ederek, bunu "ihanet" olarak nitelendirdi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
Isparta Müftülüğü tarih verip duyurdu!
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı
Isparta'da Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetimleri
Isparta Valisi 10 Kasım Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 10 Kasım Mesajı
EĞİRDİR’DEN MEHMETÇİK'E 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Memurlar için enflasyon zammı oluştuMemurlar için enflasyon zammı oluştu04 Kasım 2019
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı YapıldıIsparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme04 Kasım 2019
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları TamamlandıEğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı04 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödülTerör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül05 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019