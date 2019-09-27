İSTANBUL - Kiğılı, Sonbahar/Kış sezonuna özel hazırladığı "Light Magic" koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor



Kiğılı açıklamasına göre, şirketin bu yaz "In Touch" temasıyla hazırladığı 2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonu ilgiyle karşılandı.

Geçen aylarda düzenlenen bir lansmanla kamuoyuna tanıtılan koleksiyona, oyuncu Oktay Kaynarca da dahil olmuştu. Oktay Kaynarca tarafından seçilen özel parçalar yaz sezonunun en çok satan ürünleri arasında yer alırken, gözler Kiğılı’nın kış koleksiyonuna çevrildi.

Açıklamaya göre, yaz koleksiyonuyla büyük bir satış grafiği yakalayan Kiğılı, yeni sezonu "Light Magic" ile karşılıyor. Kaynarca'nın, Sonbahar / Kış koleksiyonundan seçtiği parçaları gelecek günlerde moda severlerin beğenisine sunmaya hazırlanan markanın yeni koleksiyonu "Maneviyat", "Doğa" ve "Mistizm" üçgeni etrafında şekilleniyor.

Öte yandan, Oktay Kaynarca'nın özel koleksiyonunu, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisine taşıyan Kiğılı, dizide yer alan tüm ana karakterlerin de kıyafet sponsoru oldu.





