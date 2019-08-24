Kiğılı, İzmir'de doğaya 5 bin ağaç kazandıracak

“Türkiye’de ormanların sesi yok oluyor” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında İzmir’in yeniden ağaçlandırılmasında öncü rol oynayan Kiğılı, Kınık sahasında 5 bin ağaçlık Kiğılı Ormanı’nı doğaya kazandırarak ormanların sesi olacak

Kiğılı, İzmir'de doğaya 5 bin ağaç kazandıracak
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Son dönemde yaşanan orman yangınlarına karşı harekete geçen Kiğılı, İzmir’in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık "Kiğılı Ormanı"nı doğaya kazandıracağını açıkladı.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin “ciğerini yakan” ve gündeme oturan orman yangınlarına karşı erkek moda markası Kiğılı, ilk adımı attı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan, yüzlerce hektar ormanın ve sayısız hayvanın hayatını kaybetmesine neden olan orman yangınlarına ilişkin bir film yayınlayan Kiğılı, #1FİDAN1CAN etiketi ile önemli bir kampanyaya da öncülük ediyor.

“Türkiye’de ormanların sesi yok oluyor” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında İzmir’in yeniden ağaçlandırılması konusunda öncü rol oynayan Kiğılı, Kınık sahasında 5 bin ağaçlık Kiğılı Ormanı’nı doğaya kazandırarak ormanların sesi olacak.

“Ormanlarımız yeniden canlansın diye" harekete geçtiğini bu film aracılığıyla sosyal medyada duyuran Kiğılı, yangınların Ege Bölgesi'nde üzücü miktarda geniş bir alana zarar vermesi nedeniyle İzmir Ege Orman Vakfı iş birliğiyle fidan dikmeye karar verdiğini açıkladı.

Ormanların canlılık kaynağı yeşil örtüyü güçlendirerek ormanlardaki hayvan yaşamını yeniden canlandırmak ve fidan dikim farkındalığını arttırmak için sosyal medya üzerinden #1FİDAN1CAN etiketi ile bir kampanya da başlatan Kiğılı doğaya duyarlı herkesi fidan dikim seferberliğine ortak olmaya davet etti.

Ayrıca Ege Orman Vakfı’na fidan ekimi ile destek olan Kiğılı kampanyanın sürdürülebilir olması ve ormanın genişlemeye devam edebilmesi için 3 ay boyunca müşterileri adına fidan dikmeye devam edecek.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti
ISUBÜ Rektörü: “Cani katil en ağır şekilde cezalandırılmalıdır”
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı
Isparta’da 3 buçuk saat planlı elektrik kesintisi
Isparta Valisi Seymenoğlu Senirkent'te
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR
​Isparta Belediyesinden, sokak hayvanları için örnek çalışma
3 bin muhtar için yeniden sandık
Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı
​ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nden ITSO’ya Teşekkür Ziyareti
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
Isparta'da şehre örnek sokak uygulaması
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuruIsparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru20 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019
3 bin muhtar için yeniden sandık3 bin muhtar için yeniden sandık23 Ağustos 2019
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!17 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI 19 Ağustos 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 201922 Ağustos 2019
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak20 Ağustos 2019
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 201920 Ağustos 2019