İSTANBUL (AA) - KidZania, fotoğraf günü, karpuz günü ve Kurban Bayramı’na özel hazırladığı içerikleriyle ağustos ayında da minik ziyaretçilerini bekliyor.



KidZania İstanbul açıklamasına göre, "çocuklar ülkesi" KidZania’da yaz aktiviteleri tüm hızıyla devam ediyor. Fotoğraf günü, karpuz günü ve Kurban Bayramı’na özel hazırladığı içerikleriyle ağustos ayında da misafirlerini bekleyen KidZania’da çocuklar, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularını kavrarken 100’den fazla mesleği de deneyimleyebiliyor.



Gerçek dünyanın bir simülasyonu niteliğindeki KidZania’da çocuklar, geleceğe hazırlanırken, bol bol eğlenme ve öğrenme olanağı buluyor. KidZania’da, hastane, itfaiye, tiyatro, arkeoloji müzesi, üretim fabrikaları, havacılık akademisi, diş sağlığı merkezi, banka, stadyum gibi aktivite alanları bulunuyor.





- Çocuklar "Yaz Arkadaşım"a emanet







Açıklamaya göre, KidZania’da, yaz tatilini İstanbul’da geçiren çocukların en iyi arkadaşı KidZitter’lar oluyor. Tatil boyunca KidZania’da 5-14 yaş arasındaki çocuklar, yaz arkadaşları KidZitter’ların gözetiminde tüm aktivitelerin tadını çıkarıyor. Sabah kahvaltı ile başlayan eğlence, öğle yemeği ve beş çayı ile minik misafirler için devam ediyor.



Ayırca minik misafirler yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi karpuzun en özel günü olan 3 Ağustos’ta sokak partisine davetli. Çocuklar Şefler Akademisi’nde birbirinden lezzetli karpuzlu atıştırmalıklar ve El Sanatları Atölyesi’nde karpuz şeklinde çanta tasarımı yapacak. 19 Ağustos Fotoğraf Günü’nde ise El Sanatları Atölyesi’nde ağırlanacak minikler fotoğraf çerçevesi tasarlayacak. Ayrıca fotoğraf aktivitesinde bu güne özel olarak +Kidzos avantajı sağlanacak.

İstanbul’da bayramın eğlenceli adreslerinden biri yine KidZania olacak. Bayramın birinci günü saat 13.00-20.00, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında minikleri ağırlayacak olan KidZania, unutulmaz bir bayram tatili vadediyor. Minikler Şefler Akademisi’nde tadı tamakta bırakacak ikram kurabiyeler ve El Sanatları Atölyesi’nde sevdikleri için rengarenk bayram kartları hazırlayacak.

Açıldığı günden bu yana 100 binden fazla çocuğu ücretsiz olarak konuk eden KidZania İstanbul, beşinci yaş kutlamaları kapsamında "Daha iyi bir dünya için kocaman bir kalbim var" diyen iş ortaklarıyla yıl boyunca binlerce çocuğu ücretsiz olarak misafir ediyor.



