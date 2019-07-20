Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla 170 Kıbrıs gazisi tarafından yürüyüş düzenlendi.Tayfur Sökmen Bulvarı'nda toplanan ve mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrağıyla Atatürk Anıt Alanı'n