SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde üretilen ve kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi nedeniyle bölgede "kuzu kestanesi" olarak adlandırılan Erfelek kestanesi, seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Kilogramı 80 liradan satılan kestane, yüksek fiyatı sebebiyle vatandaşlar gram ile alıyor.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kestane sezonunun açıldığını söyledi.

Hasadı yapılan ilk kestanelerin az miktarlarda pazara indirildiğini vurgulayan Koca, fiyatının da yüksek olduğuna işaret etti.

Koca, 15-20 gün içinde pazara daha çok kestane ineceğini dile getirerek, "İlk izlenimlerimiz, bu sezon kestane bol ama pek iri olmayacak. Hasat yavaş yavaş başladı ancak tam anlamıyla üreticiler 15-20 gün sonra ormana girmiş olacak. İnşallah güzel bir sezon geçiririz." dedi.

Kestane satıcısı Melek Sönmez ise vatandaşların kestaneye ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Fiyat doğal olarak biraz yüksek. O nedenle daha çok gram şeklinde satıyoruz. Havalar soğudukça ve kestane pazara indikçe fiyat düşecektir." diye konuştu.