Kepez'den 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi ANTALYA - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi'nin açılışına katıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez'de açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi