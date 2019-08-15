Kepez'deki "Nostaljik Yeşilçam Sokağı" ilgi görüyor Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye tarafından kurulan Nostaljik Yeşilçam Sokağı'ndaki açık hava sinemasında, Türk Sinemasının efsane filmlerinin gösterimi ilgi görüyor. Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dokuma Park'ta gerçekleşti