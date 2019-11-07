Kepez'de tekstil atıkları için 300 konteyner ANTALYA - Kepez ilçesindeki 68 mahalleye 300 tekstil atığı konteyneri yerleştirecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede cam, kağıt, plastik ve metal atıkları gibi tekstil atıklarının da ayrıştırılması için Tabiat Geri Dönüşüm ile 5 yıllık sözleş