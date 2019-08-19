ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, sahipsiz sokak hayvanlarının bakımları yapılıyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince ilçe sınırlarında bulunan sahipsiz hayvanlar, merkeze getirilerek veterinerlere teslim ediliyor.

Getirilen hayvanların veterinerler tarafından önce sağlık muayenesi yapılıyor, ardından aşılama işlemi gerçekleştiriliyor.

Merkezde,uygun görülen sokak hayvanlarına kısırlaştırma, iç dış parazit tedavisi ve kuduz aşısı gibi işlemler de uygulanıyor.

Aşıları yapılan, kısırlaştırılan tüm hayvanlara kulak küpesi takılarak sisteme kaydediliyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar yeniden yaşam alanlarına bırakılıyor.