ANTALYA - AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışmalarına ilişkin, "Milletin tepkisini görüp de kıvırtmış olabilirler ama iç dünyasında o cibiliyet geleneğini devam ettirdiklerini düşünüyorum." dedi.

Bayraktar, partisinin ilçe başkanlığında şehidin babası İlyas Sönmez ile düzenlediği toplantıda, Kepez Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısında şehidin isminin sokağa verilmesine CHP'li üyenin şerh koyduğunu hatırlattı.

CHP'li üyenin kamuoyundan gelen tepkiler üzerine belediye meclis toplantısında kararını değiştirerek isim değişikliği lehine oy kullandığını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Şehitlik, peygamberlikten sonraki en yüksek ve önemli rütbedir. Şefaat hakkı olan kişilerden birisidir. Her birimiz askere giderken en büyük arzumuz şehit olmaktır çünkü şehit olduğumuz zaman hem bu dünyayı hem de ahiretimizi kurtarıyoruz. En önemlisi sevdiklerimize şefaatçi olabiliyoruz. Hal böyleyken, bu kadar şehitliğin önemi söz konusuyken, CHP'li meclis üyesi biri çıkıp 'Bu isim milletin psikolojisini bozacak.' diyor. Aslında cibiliyeti bozuk olanların psikolojisi şehitlerden dolayı bozuluyor.

Cibiliyeti bozuk, şehide laf söyleyecek kadar seviyesini düşürmüş kişilere aslında çok da şey söylemeye gerek yok. Milletin, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ama milleti de kandırmaya çalışmasınlar. Milletin tepkisini görüp de kıvırtmış olabilirler ama iç dünyasında o cibiliyet geleneğini devam ettirdiklerini düşünüyorum."



Şehidin babası İlyas Sönmez de yaşanan tartışmalar sırasında CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Kepez ilçesindeki sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesi yönünde belediyenin isim tespit komisyonunda alınan karara CHP'li belediye meclis üyesi şerh koymuş, tepkilerin ardından Kepez Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısında görüşülen isim değişikliği oy birliğiyle kabul edilmişti.