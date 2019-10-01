Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesi, CHP'li bir meclis üyesinin İsim Tespit Komisyonu'ndaki karara şerh koymasına rağmen Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi

Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesi, CHP'li bir belediye meclis üyesinin İsim Tespit Komisyonu'ndaki karara şerh koymasına rağmen Meclis'te, oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez Belediyesi Meclisi ekim ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında yapıldı.

Yerel seçimlerde CHP listesinden Kepez Belediye Meclis Üyesi seçilen ancak CHP'li Belediye Meclis Üyesine tepki göstermek amacıyla partiden istifa eden Barış Bulut, Cengiz Avcı ve Ahmet Şahin, toplantıda İYİ Parti sıralarında oturdu. Partiden istifa edip, İYİ Parti'ye katılan Mehmet Ali Çetin ise mazeretli olarak toplantıya katılmadı.

Toplantıda Çankaya Mahallesi'ndeki 6455 numaralı sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine ilişkin İsim Tespit Komisyonu raporu görüşüldü. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa İlhan'ın İsim Tespit Komisyonundaki karara şerh koyması tartışmalara neden oldu.

- "Şehit ismi neden insanları rahatsız etsin?"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de 2009 yılından bu yana başlattıkları bir çalışmayla caddelerde, sokaklarda, parklarda şehitlerin isimlerini yaşattıklarını söyledi.

Hem onların ölümsüz olduklarını göstermek hem de ailelerine belediye olarak gönül borcunu ödemek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Tütüncü, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilkesi var, biri Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. İkincisi de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Siyaset yaptığımız her noktada Atatürk'ün bu iki temel ilkesi bizim için kırmızı çizgimiz olmuştur." diye konuştu.

Tütüncü, 18 Mart 2020'de Şehitler Müzesi'ni de hizmete açmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, komisyon raporunu incelerken CHP Belediye Meclis ve komisyon üyesi Mustafa İlhan'ın "İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle 'şehit' sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğinden şerh koyuyorum." notunu gördüğünü dile getirdi.

İlhan'ın bu kararına tepki gösteren Demir, "Böyle bir beyan ve ifadenin AK Parti adına kabulü mümkün değildir. Şehit ismi neden Kepezlileri, Antalyalıları, insanları rahatsız etsin ki? Bugüne kadar çok sayıda park, cadde ve sokaklara şehitlerin ismi verildi. Psikolojilerinin bozulduğuna dair hiçbir eleştiri almadık, bilakis teşekkür alıyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Sözcüsü Ali Baki Sarıca da şerh koyan kişinin şehit yakınlarına ve Kepezlilere özür borçlu olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grubu Sözcüsü Barış Bulut, bu şerhin CHP'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını, parti disiplin kurulunun gereğini yapması gerektiğini belirtti.

- "CHP grubumuz, ismin verilmesini uygun görmüştür"

CHP Grup Sözcüsü Eren Kurt ise Mustafa İlhan'ın sokaklara, parklara, caddeler şehit isminin verilmesine karşı olmadığını sadece şehitlerin isimlerinin daha uygun yerlere verilmesi gerektiği yönünde bir beyanda bulunduğunu kaydetti.

Bu durumun CHP grubunu ve partiyi rahatsız ettiğini anlatan Kurt, "CHP grubumuz, sokağa Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez isminin verilmesini uygun görmüştür." dedi.

Oylamaya sunulan İsim Tespit Komisyonun kararı, oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon kararında şerh koyan CHP Belediye Meclis Üyesi İlhan da meclisteki oylamada, kabul yönünde oy kullandı.

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