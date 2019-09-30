ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesi yönündeki belediye meclisinin isim tespit komisyonunda alınan karara şerh koyan CHP'li meclis üyesine tepki gösteren CHP'li 4 meclis üyesi, istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin vazgeçemeyecekleri kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Şehitlere yapılacak en ufak bir saygısızlığı asla kabul etmeyeceklerini ve en sert şekilde karşılık vereceklerini belirten Bulut, "Eylül ayı Kepez Belediyesi meclis gündeminde yer alan İsim Tespit Komisyonu'nun Çankaya Mahallesi 6455 Sokağa 'Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez' isminin verilmesiyle ilgili alınan karara yerel ve genel seçimlerde 'Millet İttifakı' çatı altında buluştuğumuz CHP'nin meclis üyesi Mustafa İlhan'ın vermiş olduğu şerh imzasını kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, İlhan'ın davranışını "saygısızlık" olarak niteledi.

- 4 üye CHP'den istifa edip, İYİ Parti'ye katıldı

CHP listesinden Kepez Belediye Meclisi üyesi seçilen İYİ Partili meclis üyelerinin CHP'den istifa ettiklerini açıklayan Bulut, şöyle konuştu:

"Genel ve yerel seçimlerde 'Millet İttifakı' çatısı altında birlikte yürüdüğümüz CHP ile Kepez'de bundan sonra aynı sıraları paylaşmamız mümkün değil. Kepez Belediyesi Meclis üyelerimiz Cengiz Avcı, Mehmet Ali Çetin, Ahmet Şahin ve Barış Bulut bugün itibarıyla CHP'den istifa ederek İYİ Parti çatısı altında Kepez'imize ve Antalya'mıza hizmet etmeye devam edecektir."



