ANTALYA - Kepez Belediyesince Muharrem ayı dolayısıyla Altınova Cem Evi'nde iftar yemeği verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, cemevindeki iftar yemeğinde, ilçedeki alevi derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Alevi dedelerinin yaptığı dua ile başlayan iftar programında, Alevilerin ve Caferilerin hassasiyeti göz önünde bulundurularak, çorba, kuru fasulye, pilav, ayran ve tulumba tatlısından oluşan iftar yemeği menüsü hazırlandı.

Yemeklerde, inanca uygun olarak et ve soğan yer almadı.

Alevi vatandaşlarla birlikte dua ederek iftar yapan Hakan Tütüncü, Altınova'da çalışması devam eden Cemevinin ilerleyen günlerde hizmete gireceğini bildirdi.