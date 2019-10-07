ANTALYA - Kepez Belediyesince, ilçedeki sürücülere farkındalık oluşturmak amacıyla "motosikletleri fark edin" etkinliği organize edildi.

Pusatlar Motosiklet Kulübüne üye çok sayıda motosiklet sürücüsünün yer aldığı etkinlik Dokuma Park'ta gerçekleştirildi.

Burada bir araya gelen motosiklet sürücüleri, trafik polislerinin de eşliğinde şehir turu attı. Sürücüler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ise ödül verildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, trafikte seyreden sürücülere motosikletleri fark etmeleri çağrısında bulundu. Trafik güvenliğinin önemine işaret eden Tütüncü, destek verdikleri etkinlikle bu alandaki toplumsal farkındalığı artırmak istediklerini ifade etti.



