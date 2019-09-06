ANTALYA - Kepez Belediyesince ilçedeki okulların, tadilat, onarım, bahçe temizliği, yıkama ve peyzaj işleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik işleri, fen işleri ile park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi ilçede bulunan okullarda çalışma yürüttü.

Fen işleri ekiplerinin tamirat ve tadilat yaptığı okullarda, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri temizlik ve yıkama, park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ise bahçe bakımı, peyzaj gibi işleri üstlendi.



