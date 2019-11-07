ANTALYA - AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tütüncü, Öz'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdurrahman Öz ise "Genel merkez olarak önümüzdeki 5 yıllık sürede belediyelerimizin yapacakları hizmetlerde onların destekçisi olduğumuzu, arkalarında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Bu ziyaretlere Antalya'dan başladık." dedi.

Öz, belediyenin sağlık merkezini de ziyaret etti.