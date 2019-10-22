Kenya Müslümanları Yüksek Şurası Başkanı Nzibo: Türkiye'nin liderliği bizlere ilham oluyor

Kenya Müslümanları Yüksek Şurası Başkanı Nzibo, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya Müslümanlarının haklarını korumak için yaptıklarından büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin liderliği bizlere ilham oluyor." dedi.

Kenya Müslümanları Yüksek Şurası Başkanı Nzibo: Türkiye'nin liderliği bizlere ilham oluyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kenya Müslümanları Yüksek Şurası Başkanı Yusuf Abdulrahman Nzibo, Türkiye’nin Filistin ve Arakan meseleleri için yürüttüğü siyasete övgüde bulunarak, "Türkiye’nin liderliği bizlere ilham oluyor." dedi.

Nzibo ve Namibya İslam Konseyi Başkanı Moulana Dawood Tjipanga, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Afrika’nın kalkınmasına en fazla katkıda bulunan Müslüman ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Nzibo, Kenyalı Müslümanların özellikle eğitim alanında yapılacak katkılara büyük ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya Müslümanlarının haklarını korumak için yaptıklarından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Nzibo, "Filistin meselesi ve Arakanlı Müslümanlar için ortaya konan çaba takdire şayan. Türkiye’nin liderliği bizlere ilham oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Radikalleşme eğitimsizlik veya yoksullukla alakalı"

Kenya’daki Müslümanların bugün diğer dini gruplarla barış içinde yaşadığını ancak radikalleşme sorunuyla karşı karşıya olduğunu aktaran Nzibo, çözüm yollarından birinin de Svahili dilinde dini eğitimin yaygınlaşması olduğunu vurguladı.

"Gençlerin radikalleşmesi noktasında bir sorunumuz var. Müslümanların radikalleşmesi daha çok eğitimsizlik veya yoksullukla alakalı." diyen Nzibo, halkın kendi dilinde dini anlayabilmesi için Svahili dilinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kenya’da imamların halk üzerinde ve dinin anlatımında büyük etkisi olduğunun altını çizen Nzibo, "Türkiye’yle Müslümanların yaşam ve eğitim standardının yükselmesi için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) Afrika’daki çalışmalarına değinen Nzibo, TMV’nin medreselerdeki eğitim modelinin değişmesi ve gelişmesi için yardımcı olabileceğine dikkati çekti.

Nzibo, "Tarihi nedenlerden ötürü Müslümanların altyapı ve eğitim standartları çok zayıf. Müslümanlar için fırsatlar çok az. Türk sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Eğitim kalitesini yukarıya taşımalıyız." şeklinde konuştu.

"Müslümanlar için ayağa kalkan tek ülke Türkiye"

Güney Afrika ülkesi Namibya’daki dini otorite olan İslam Konseyi’nin başkanı Moulana Dawood Tjipanga ise ülkelerinde yaklaşık 20 bin Müslüman'ın yaşadığını söyledi.

Ülkede İslam'ın 1990’lara kadar bilinmediğini, bu yüzden İslam’ı takip edenlerin çoğunun gençlerden oluştuğunu söyleyen Tjipanga, "Dinimizi yaşamada özgürüz ancak gençlerimiz yoksulluk ve işsizlikle mücadele halinde." dedi.

Tjipanga, TİKA ve Türk büyükelçiliğinin ülkedeki Müslümanların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini de belirterek, "Bize yardım ulaştıran tek ülke Türkiye. Türkiye’nin Müslümanlara önderlik ettiğine inanıyorum. Bir yerde Müslümanlar zulüm görüyorsa bunun için ayağa kalkan tek ülke Türkiye." ifadesini kullandı.

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