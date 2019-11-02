ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde telefonla aradıkları bir kişiyi kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandıran iki şüpheli tutuklandı.

Abdurrahmanlar Mahallesi'nde ikamet eden Z.T, Serik İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak kendisini hakim ve savcı gibi tanıtan iki kişi tarafından ziynet eşyalarının alındığını belirtti.

Bölgedeki 118 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin S.Ö. ve Ü.Ö. olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, söz konusu kişileri Adana'nın Seyhan ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Z.T'den 116 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı tespit edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.