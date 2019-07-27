Kendi oğlu için ürettiği propolis ile girişimci oldu

- Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, kendi oğlunun bağışıklık problemini propolis ile çözerek ürettiği ürün ile girişimciliğe adım attı - Kovandan elde edildiği ham haliyle tüketilemeyen propolisi özütleyerek insan tüketimine uygun hale geti

Kendi oğlu için ürettiği propolis ile girişimci oldu
35 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, kendi oğlunun bağışıklık problemini propolis ile çözerek ürettiği ürün ile girişimciliğe adım attı.

SBS Bilimsel Bio Çözümler'den yapılan açıklamaya göre, Samancı uzun yıllar özel sektörde Gıda Yüksek Mühendisi olarak çalıştı. Profesyonel kariyerine devam ederken, o dönemde oğlunda bir takım sağlık sorunları belirmeye başladı.

Samancı, oğlu 11 aylıktan itibaren 2 ayda bir yüksek derecede ateşleniyordu ve sürekli antibiyotik vermek zorunda kalıyordu. 5 yaşına geldiğinde antibiyotiklerden dolayı çok kötü bir alerji gelişti ve tedavisi de yoktu. O dönemde doktor doktor gezdi. Son ziyaret ettikleri doktor çocuğuna “Henoch Schönlein Purpurası” teşhisi koydu. Bu hastalık kanın damardan dışarı sızdığı bir nevi iç kanama idi ve doktor çocuğunun bağışıklığının aşırı düşük olduğunu belirtti.

Samancı, bağışıklığını arttırmak amacıyla bilimsel çalışmaları, tıbbi yayınları araştırmaya başladı. Tıbbi yayınlarda sürekli propolis ve arı sütü karşısına çıkıyordu. Bu ürünlerin tüm dünyada bağışıklığı doğal yollarla güçlendirmek için kullanıldığı, prematüre doğan bebeklerde dahi enfeksiyonlara karşı kullanıldığı belirtiliyordu. O da bu ürünleri temin edip çocuğuna vermeyi düşündü. Oğlu için kendisi üretmeye karar verdi. 6 ay kendi ürettiği propolis özütü ve arı sütünü kullandıktan sonra oğlunda ne ateş ne alerji kalmıştı ve bağışıklığı da artmıştı. Bu şifayı görünce tüm annelere ulaştırma hayaliyle yola çıktı.

Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek adına eşi Ziraat Yüksek Mühendisi, Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Gıda Mühendisi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle firmasını 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurdu.


- 28 farklı ödüle layık görüldü


Samancı, bu Ar-Ge projesiyle, kovandan elde edildiği ham haliyle tüketilemeyen propolisi özütleyerek insan tüketimine uygun hale getirdi. İçerisindeki antioksidan maddeleri maksimum düzeyde koruyarak özütlediği Anadolu propolisi, benzer ürünlerden en az 5 kat daha yüksek biyolojik aktiviteye sahip bulunuyor. Yaptığı inovatif çalışmalar ve geliştirdiği ürünlerle, ulusal ve uluslararası arenada toplam 28 farklı ödüle layık görüldü.

Şu anda propolis, arı sütü, bal, polen ve arı ürünleri içeren yüzde 100 doğal ve sağlıklı sürülebilir karışımlar üretiyor ve geliştirdiği propolisi, inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyor. Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs ve Suudi Arabistan’a ihraç ederek Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca, Türkiye’de ilk defa hayata geçirdiği “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle sürdürülebilir arı ürünleri üretimi gerçekleştiren Samancı, bu model ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretimi sağlıyor.

Samancı'nın uzman ekibinde yer alan ziraat mühendisleri ve arıcılık uzmanları kontrolünde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarla birebir çalışıyor, eğitim ve malzeme desteği veriyor. Şu anda Türkiye genelinde 1000 sözleşmeli arıcı ve 200 bin arı kovanında bu değerli ürünleri üretiyor ve 100 kişilik kadrosu, 3 bin metrekarelik tesisiyle çalışmalarına devam ediyor.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu!
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Isparta Valisi Seymenoğlu. Direkli Köyü'nde
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI
Isparta merkezde elektrik kesintileri
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA
Isparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildi
Isparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yok
Isparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuru
“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı
Isparta Royal Restaurant'tan Güveçte lezzetler
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildi
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı!
Isparta hasta popülasyonu en yüksek illerden
Uluborlu Kiraz Festivali Konserinde coştu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Dul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alırDul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alır21 Temmuz 2019
Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü BaşlıkBurdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü Başlık20 Temmuz 2019
Yalvaç'ta dilenci operasyonuYalvaç'ta dilenci operasyonu20 Temmuz 2019
Kira zam oranı belli oldu! 2019Kira zam oranı belli oldu! 201921 Temmuz 2019
''Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"''Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"21 Temmuz 2019
BURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLERBURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLER21 Temmuz 2019
Lokmacho Isparta Şubesi açıldıLokmacho Isparta Şubesi açıldı20 Temmuz 2019
TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...21 Temmuz 2019
Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölüBurdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü22 Temmuz 2019
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı! Elektrik faturalarında yeni dönem başladı! 22 Temmuz 2019
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleriTürkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri23 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildiIsparta'da otomobil evin bahçesine devrildi23 Temmuz 2019
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli olduEmeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu23 Temmuz 2019
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! 25 Temmuz 2019
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı25 Temmuz 2019
Burdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulunduBurdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu21 Temmuz 2019
Isparta'da temiz bir çevre için el ele yürüdülerIsparta'da temiz bir çevre için el ele yürüdüler21 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA ​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA 24 Temmuz 2019
“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı24 Temmuz 2019