Kendi kök hücresinden yapılan nakille kanseri yendi

Kemik kanseri nedeniyle bir bacağını kaybeden 17 yaşındaki genç, Türkiye'de nadir merkezlerde uygulanan "kendi kök hücresinden" nakil yöntemiyle kanseri yendi - Nakil sonrası sağlığına kavuşan Koray Kuşvuran: - "Yaşama sevgisi bende artık doruk noktaya ul

Kendi kök hücresinden yapılan nakille kanseri yendi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - DUYGU YENER - Kemik kanseri nedeniyle bir bacağını kaybeden 17 yaşındaki genç, Türkiye'de nadir merkezlerde uygulanan "kendi kök hücresinden" nakil yöntemiyle kanseri yendi.

Mersin'de yaşayan 17 yaşındaki Koray Kuşvuran yaklaşık 2 yıl önce kemik kanserine yakalandı. Tedavisi sırasında bir bacağını kaybeden, iki kez de akciğer ameliyatı geçiren Kuşvuran, hastalığının ilerlemesi üzerine çareyi, kişinin kendi hücresinin kullanıldığı otolog kök hücre naklinde buldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniğinde uygulanan otolog kök hücre nakliyle, 17 yaşındaki Koray Kuşvuran, kemik kanserini yenerek sağlığına kavuştu.

Kanserle zorlu mücadelesini AA muhabirine anlatan Kuşvuran, basketbol oynadığı sırada bacağının üzerine düştüğünü ve dizinde bir süre sonra yürümesine engel olabilecek bir şişlik ortaya çıktığını söyledi.

Yapılan ileri tetkiklerde kendisine kemik kanseri teşhisi konulduğunu ifade eden Kuşvuran, o günden sonra hayatının bir anda değiştiğini ve ağır bir tedavi sürecine girdiğini belirtti.

- "Yaşama sevgim doruk noktaya ulaştı"

Kemoterapi tedavisi gördüğü sırada dizine protez takıldıktan sonra yürümeye başladığını anlatan Kuşvuran, "Dizimdeki protez sayesinde aylar sonra yürümeye başladım ancak dizimin alt ekleminde şişlik oluştuktan sonra tekrar testler yapıldı. O sırada İstanbul'a gittik ve bacağıma ampütasyon kararı verildi. Akciğerimden iki kez, bacağımdan da bir kez ameliyat oldum." dedi.

Tedavisi nedeniyle Mersin'den Adana'ya, daha sonra da İstanbul'a, kök hücre nakli için de Ankara'ya geldiğini ifade eden Kuşvuran, bu süreçte en çok sosyal çevresinden uzak kalmasının kendini etkilediğini ancak kanseri yeneceğine inancını hiç kaybetmediğini söyledi.

Kuşvuran, hastaneden taburcu olduktan sonra insanlarla daha fazla vakit geçirmek istediğini belirterek, "Yaşama sevgisi bende artık doruk noktaya ulaşmış durumda. Bu işten alnımın akıyla çıkarsam bundan da anı olarak bahsedeceğim. Karşıma çıkacak engellerin beni çok fazla yıpratacağını düşünmüyorum. Bu süreç ilerideki meslek seçimimde de beni etkiledi. İnsanlara daha fazla yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.

- Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam

Tedavisi sırasında hastane odasında Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeleri de takip ettiğini dile getiren Kuşvuran, başına taktığı asker beresiyle harekatta görev yapan Mehmetçiklere selam gönderdi.

Onlar için sürekli dua ettiğini ifade eden Kuşvuran, "Bu devlet gerçekten kahraman askerler yetiştirdi. Onların aşamayacakları hiçbir zorluk yok. Asker ve şehit ailelerine dualarımı eksik etmiyorum. Allah tüm askerlerimizin ve Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

- "Kemoterapiye duyarlı tümörlerde başarı şansını artırıyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, operasyon sürecine ilişkin, kemik kanserinin genellikle genç yaş grubunu etkilediğini belirterek, "Bu tümörlerin en önemli özelliklerinden biri kemoterapiye karşı duyarlılığı. Kemoterapiye duyarlı olan tümörlerde kullanılan tedavi yöntemlerinden birincisi, kemoterapi ile tümörü kontrol altına alabilmek, daha sonra da bu tümörlerin nüks etme riskini önleyebilmek için de 'otolog kök hücre' naklidir." bilgisini verdi.

Otolog kök hücre naklinin, kişinin kendi hücreleri kullanılarak yapılan bir nakil olduğunu ifade eden Karadurmuş, "Kendi kök hücrelerinin desteği ile birlikte özellikle kemoterapiye duyarlı tümörlerde tedavi başarısını artırmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Karadurmuş, sarkom, lenfoma, testis kanseri gibi tümörlerin kemoterapiye duyarlı tümörler olduğunu belirterek, kemoterapiye duyarlı tümörlerde otolog kök hücre naklinde tümörü yenebilmek ve nüksleri engelleyebilmek, hastaların sağ kalımını uzatabilmek için yüksek doz kemoterapiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Karadurmuş, otolog kök hücre naklinin nasıl yapıldığına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Otolog kök hücre naklinde, hastanın kök hücresini çoğaltarak özel makine ve laboratuvar ortamlarında kök hücreyi saklayıp kemoterapiyi istediğiniz oranda yüksek doz verdikten sonra aynı kişiye infüze ettiğinizde hem yüksek doz kemoterapinin tümöre karşı öldürücü etkisinden yararlanmış oluyorsunuz hem de hastanın kanı, hayatı tehdit edici bir duruma düşmeden kendi kanıyla desteklenmiş oluyor. Hastamıza da Sağlık Bakanlığından alınan izinle birlikte yaptığımız bir vakadır. Nakil sürecinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen sağlıklı komplikasyonsuz bir kök hücre nakli dönemi geçiriliyor."

Prof. Dr. Karadurmuş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniğinin, otolog kök hücre naklinin uygulandığı Türkiye'deki nadir merkezlerden birisi olduğunu kaydetti.

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