"Kemerin Ses Getirsin" kampanyası

HATAY - Dörtyol'da Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasında ödül almaya hak kazanan ilkokul öğrencisi Eylül Uygun, ödülünü Kaymakam Murat Bulacak'tan aldı.

Kampanya kapsamında düzenlenen yarışmaya çektiği video ve fotoğrafla katılan Dörtyol İlk Kurşun İlkokulu 4'üncüsü sınıf öğrencisi Eylül Uygun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ödüle layık görüldü.

Minik öğrenciyi makamında kabul eden Murat Bulacak, küçük scooter ve kaskı Uygun'a teslim etti.

Bulacak, öğrenciye duyarlı davranışı dolayısıyla tebrik edip hayatında başarılar diledi.

Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Osman Karabulut ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da hazır bulundu.