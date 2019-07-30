Kediyi yakalamak için kapan kurdular - Hatay'da çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalıştığı cam kavanozun boynuna takılı kalması nedeniyle bir haftadır bu kavanozla yaşamını sürdürmek zorunda kalan kediyi yakalamak için kapan kuruldu - Yaklaşık 30 kişi mahallede kedinin yakalanması için b