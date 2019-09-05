Kazakistan'da İkinci Orta Asya Su Forumu başladı

Başkent Nur Sultan'da "Orta Asya'da su konularında diyalog: ulusaldan bölgesele" temasıyla düzenlenen foruma Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan uzmanlar katılıyor.

Kazakistan'da İkinci Orta Asya Su Forumu başladı
0
Isparta Düğün Salonları

NUR SULTAN - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Orta Asya'da su konularında diyalog: ulusaldan bölgesele" temalı İkinci Orta Asya Su Forumu başladı.

Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) tarafından düzenlenen foruma, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın stratejik araştırma enstitüsü direktörleri, Kırgızistan, Özbekistan büyükelçileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Özel Talimatlar Büyükelçisi Ayımdos Bozjigitov, burada yaptığı konuşmada, Orta Asya'daki su kaynaklarının tamamen tarımda kullanıldığını ve bu nedenle bölgede su kıtlığının hissedildiğini belirtti.

Bozjigitov, su ile ilgili kurumların, daha verimli çalışması için güncel gerçek ve tehditlere adapte olması gerektiğini ifade ederek, "Su kıtlığı ve suya olan ihtiyacın artması durumunda Orta Asya ülkeleri, çıkarlarının kesiştiği alanlarda karşılıklı yarar sağlayacak iş birliği için çalışmalı." dedi.

Kırgızistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Kuvanıçbek Şadıbekov, Orta Asya'da su kaynaklarının tarımda kullanım verimliliğinin gelişen ülkelere göre 4-5 kat az olduğuna dikkati çekerek, "Su kaynaklarının irrasyonel kullanılması durumunda tarım alanlarının artması sorunu derinleştiriyor." şeklinde konuştu.

Şadıbekov, 1960'ta bölgede 4,5 milyon hektar olan tarım arazilerinin 2 kat artarak, 10-11 milyon hektara ulaştığını belirterek, 10-15 yıl içinde bölgedeki su kaynaklarının üçte bir azalabileceğini söyledi.

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan hükümetleri arasında 1998'de imzalanan hidro enerji kaynaklarının kullanılmasına ilişkin anlaşma çerçevesinde bölgesel iş birliğinin artığını vurgulayan Şadıbekov, "Su ve enerji kaynakları alanında tutumların yakınlaşması bölgede güven, istikrar ve altyapının gelişmesi, gıda ve çevre güvenliğinin sağlanması için bir imkandır." ifadesini kullandı.

Tacikistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Dilovar Kodirzoda da bölgenin su kaynaklarının yarısına sahip Tacikistan'ın aktif şekilde uluslararası kurallar kapsamında bölgesel ve uluslararası su politikası yürüttüğüne işaret etti.

Su konularında tartışmalardan somut adımlara geçme aşamasına gelindiğini dile getiren Kodirzoda, "Bu yönde forumun, somut öneriler ve önlemler geliştireceğinden eminim." diye konuştu.

Özbekistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Bahtiyor Mustafayev, Özbekistan'ın su konularında bölge ülkeleriyle aktif iş birliği yaptığını belirterek, ülkesinin Kazakistan ve Tacikistan ile su alanında iş birliği konusunda çalışma gruplarının oluşturulduğunu aktardı.

Kırgızistan ile su yönetimi komisyonu kurulması için anlaşma imzalanması üzerine çalıştıklarını ifade eden Mustafayev, Özbekistan'ın Türkmenistan ile iş birliğinin uluslararası örgütlerin de yer aldığı üçlü çalışma grubu çerçevesinde geliştiğini kaydetti.

Mustafayev, Özbekistan'ın Kırgızistan ile Kambar Ata-1 hidroelektrik santralinin inşaatı projesinde iş birliği konularını görüştüğünü aktardı.

Orta Asya ülkeleri arasında su kaynakları konularının çözümü için öneriler oluşturmayı hedefleyen forum, yarın sona erecek.

Forum ilk kez geçen yıl Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılmıştı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da
Isparta'da Süpürge Dünyası Açıldı
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada
Isparta'da 1 günlük su kesintisi
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!
Uluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem Konser
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı
Isparta'da Şeftali Hasat Bayramı
Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!
Isparta’da 100 Bekçi Göreve Başladı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Isparta’yı Keşfe Çıktı
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek
Isparta'da havadan trafik denetimi
Vali Seymenoğlu Sağır Köyünde Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Isparta'da Coşkulu 30 Ağustos Gecesi 2019
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 2 ölüIsparta'da trafik kazası: 2 ölü01 Eylül 2019
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıBurdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı31 Ağustos 2019
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''01 Eylül 2019
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kestiEğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti01 Eylül 2019
Isparta'da şüpheli ölümIsparta'da şüpheli ölüm30 Ağustos 2019
Isparta'da Süpürge Dünyası AçıldıIsparta'da Süpürge Dünyası Açıldı04 Eylül 2019
Isparta'da havadan trafik denetimiIsparta'da havadan trafik denetimi31 Ağustos 2019
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleniIsparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni01 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildiIsparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi29 Ağustos 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası varAraç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var31 Ağustos 2019
Isparta'da 1 günlük su kesintisiIsparta'da 1 günlük su kesintisi04 Eylül 2019
​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı29 Ağustos 2019
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandıKalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı29 Ağustos 2019
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya BaşlandıIsparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı03 Eylül 2019
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 29 Ağustos 2019
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini ÜretecekIsparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek01 Eylül 2019
Doğal gaza yüzde 15 zam geldiDoğal gaza yüzde 15 zam geldi31 Ağustos 2019
Emine Erdoğan, Salda Gölü'ndeEmine Erdoğan, Salda Gölü'nde02 Eylül 2019