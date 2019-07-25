ADANA - (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde görev yapan bir doktor ve 6 polise özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor Feride Ataş Başer ve Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli 6 trafik polisine göstermiş oldukları başarıdan dolayı Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan tarafından başarı belgesi verildi.

Trafikte ulaşımın kesintisiz olarak sağlanmasında gösterilen özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle 6 trafik polisi memuru ve hastane de görevli Acil doktoru Feride Ataş Başer’in vatandaşlarıyla arasındaki etkili iletişimden dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Sarıdoğan, doktor ve polis memurlarına başarılarının devamını diledi.