Kaymakam Otcu'ya ziyaret MERSİN - Tarsus Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TASİAD) Yönetim Kurulu üyeleri Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret etti. Kaymakam Otcu, ziyarette yaptığı konuşmada, Tarsus'un gelişip, kalkınması, refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin