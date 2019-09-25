MERSİN - Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'yı ziyaret etti.

Otcu, ziyarette yaptığı konuşmada, Tarsus'un sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Tarsus'u "potansiyeli olan bir ilçe" şeklinde tanımlayan Otcu, "Elimizde sihirli bir değnek yok. Bazı sorunlar bugünün değil yılların sorunu. O yüzden her şey hemen çözülmez. Çözmek istediğimiz sorunları iyi belirleyip gücümüzü o soruna göre yönlendirmemiz lazım. Çünkü sorun çok ama elimizdeki güç o kadar sınırsız değil." diye konuştu.

Avcı da ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, ilçe için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.