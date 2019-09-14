Kaymakam Otcu'dan, Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyaret MERSİN - Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen'i ziyaret etti.Otcu, ziyaretinde, Şen ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.Konuşmasında, tüm sivil toplum kuruluşları gibi meslek odalarının