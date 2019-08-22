ADANA - Adana'da yaklaşık bir ay önce kaybolan 15 yaşındaki çocuk Kahramanmaraş'ta bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 gün önce akrabalarını ziyaret etmek için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan H.N.T'nin (15) izine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kayıp çocuğun Kahramanmaraş'ta olduğunu tespit etti.

Bulunduğu kentte ulaşılarak, koruma altına alınan çocuğun, psikolog eşliğinde yapılacak görüşmenin ardından annesine verilmesine ya da yurda yerleştirilmesine karar verileceği belirtildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evlerinden yaklaşık bir ay önce akrabalarına gitmek için çıktıktan sonra kaybolan H.N.T'nin bulunması için annesi Ayşe Aksu polise başvurmuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğünce kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlatılmıştı.