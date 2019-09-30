Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Şekerpınarı mevkisinde, mermer sahası için araştırma yaptıklarını belirten İ.A ve S.D, tırmandıkları kayalık bölgeden inemeyin