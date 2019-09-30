ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şekerpınarı mevkisinde, mermer sahası için araştırma yaptıklarını belirten İ.A ve S.D, tırmandıkları kayalık bölgeden inemeyince polisi arayarak yardım istedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen Niğde AFAD'a bağlı kurtarma ekibi, iki kişiyi bir saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden indirdi.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen İ.A ve S.D, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.