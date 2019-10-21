MADRİD - İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı grupların düzenlediği ve ilk haftasını dolduran gösterilerin bilançosu ağır oldu.

İspanya Yüksek Mahkemesinin 14 Ekim'de açıkladığı kararda, tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında 9 ila 13 yıl hapis cezası vermesinin ardından Katalonya'da başlayan gösteriler devam ediyor.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını savunan bağımsızlık yanlılarının Barselona kenti ağırlıklı olarak organize ettiği gösterilerde şimdiye kadar 288'i polis yaklaşık 600 kişi yaralandı, gözaltına alınan 194 kişiden 28'i tutuklandı.

Yaralılar arasında bulunan bir polisin yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaşan merkezi ve yerel hükümet yetkilileri, 13 yaralının hastanede tedavilerine devam edildiğini açıkladı.

Verilen bilgilerde, gösterilerde ulusal polisin plastik mermi kullanması yüzünden 4 kişinin tek gözünün kör olduğu bildirildi.

Barselona Belediyesi de gösterilerin bir haftada kente verdiği zararın 2,5 milyon avro olduğunu belirtti.

Diğer yandan, bağımsızlık yanlılarının pazar günü Barselona'da düzenledikleri gösterilerde ilk kez şiddet içerikli eylemlerin azaldığı görüldü.

Barselona'daki Hükümet Temsilciliği binası önünde toplanıp binaya doğru çöp torbaları atarak eylem yapan Katalanlar, daha sonra kent merkezindeki iki büyük caddeyi trafiğe kapattı.

Pazar günkü gösterilerde Katalan polisinin 4, ulusal polisin de 2 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Başbakan Sanchez bugün Barselona'da

Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın bugün Barselona 'ya giderek hastanedeki yaralı polis memurlarını ziyaret edeceği ve yetkililerden bilgi alacağı bildirildi.

Geçici hükümette Başbakanlık görevini sürdüren Sanchez'in ayrıca Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra'ya bir mektup göndererek "sorumlu ve onurlu hareket ederek Katalonya'daki şiddet olaylarını açık bir şekilde kınamasını istediği" belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Torra'nın telefonlarına cevap vermemeyi tercih eden Sanchez'in, gönderdiği mektupta, Katalan siyasi liderden "şiddeti açık bir şekilde kınaması, güvenlik güçlerini koruması ve Katalan toplumunun dağılmasını önlemesini" istediği ifade edildi.

Sanchez'in Barselona'daki temaslarında Torra ile görüşmesi öngörülmüyor.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekle suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de 12 Katalan siyasetçiden tutuklu yargılanan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi.

Eski Katalonya Devlet Başkanı Yardımcısı Oriol Junqueras 13 yıl, eski Katalonya Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, eski Dışişleri Bakanı Raul Romeva ve eski Çalışma Bakanı Dolors Bassa on ikişer yıl, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell 11,5 yıl ve eski İçişleri Bakanı Joaquim Forn ile eski Toprak Bakanı Josep Rull on buçukar yıl hapis cezası almıştı.

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütü liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart ise "halkı isyana teşvik" suçundan dokuzar yıla mahkum edilirken, "itaatsizlikten" ceza alan diğer üç sanığa hapis cezası verilmemişti.

Kararın ardından hafta boyunca başta Barselona olmak üzere Katalonya bölgesindeki kentlerde kitlesel protestolar düzenlendi.