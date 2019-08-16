İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin “Sanal Makinede Dosyaların Zararlı Amaçlarını Analiz Etme Sistemi ve Yöntemi” adlı yeni patentli teknolojisi ile şüpheli bir dosya tek seferde analiz edilebiliyor.

Kaspersky, sanal bir makinede kötü amaçlı işlevlerin tespitini sadeleştirmek amacıyla tasarlanan yeni bir teknoloji için Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi'nden (US10339301) patent aldı.

Zararlı yazılımı tetikleyecek koşulları sağlayan “Sanal Makinede Dosyaların Zararlı Amaçlarını Analiz Etme Sistemi ve Yöntemi” adlı yeni patent teknoloji sayesinde araştırmacılar, birden fazla deneme yerine tek bir denemeyle şüpheli bir dosyayı analiz edebilecek. Bu teknolojinin sanal ortam yöntemiyle tespit oranını artırması ve analistlerin manuel olarak yapması gereken işleri otomatik hale getirmesi bekleniyor.

Yeni teknolojiyi geliştiren isimlerden biri olan Kaspersky Emülasyon Teknolojileri Grup Müdürü Vladislav Pintiysky, "Siber suçlular sürekli yeni kaçış teknikleri bulduğundan, zararlı davranış tespit teknolojilerimizi daha da gelişmiş hale getirmek zorundayız. Örneğin uyku zamanlayıcıları giderek daha fazla kullanılır oldu. Kaspersky zararlı yazılım analistlerine göre, otomatik araçların gözden kaçırdığı örneklerin yarısı çalışmadan önce belirli bir süre bekleyen sürümler. Bu patentli teknoloji sanal ortamdaki dosya akışını akıllı bir şekilde yönetiyor ve ihtiyaç duyulan her şeye ulaşıyor." diye konuştu.



Yeni teknolojinin mucitleri arasında bulunan Kaspersky Test Grubu Müdürü Denis Kobychev ise, "Sonuç olarak ilk talebin ardından bir kanıya varabiliyoruz. Sanal ortamların yüksek performans gereksinimi düşünüldüğünde, bu teknoloji zararlı yazılımları daha doğru tespit ederken şirket kaynaklarından da tasarruf sağlayacak." dedi.



Teknoloji, şirket içindeki zararlı yazılım analizleri için kullanılacak ve sanal ortamlı çözümlere uygulanacak.

Öte yandan, Kaspersky yeni koruma teknolojileri geliştirmeyi sürdürüyor. 2019 Ağustos'un başı itibarıyla şirketin Rusya, ABD, Çin ve Avrupa'da 814 patenti bulunuyor. 407 patentin de başvuruları yapılmış durumda.























