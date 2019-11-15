Kaspersky, verilerini İsviçre'de işleyip depolayacak

Kaspersky Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anton Shingarev: - "Büyük altyapı projemizde ilerlemeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz ve söz verdiğimiz gibi, Avrupalı müşterilerin yanı sıra diğer bölgeleri de verilerini İsviçre'deki veri merke

Kaspersky, verilerini İsviçre'de işleyip depolayacak
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kaspersky, veri depolama ve işleme altyapısını İsviçre'ye taşımaya ABD ve Kanada'daki müşterileriyle devam ediyor.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, dijital güvene dayalı etkin veri koruma yöntemleriyle sürekli olarak müşteri güvenliğini daha iyi hale getirmek için çalışmaya devam ediyor.

Global Şeffaflık Girişimi'nin bir parçası olarak Kaspersky veri depolama ve işleme altyapısını da uyarlıyor. Bu doğrultuda, Avrupalı kullanıcılardan başlamak üzere, temel süreçler Rusya'dan İsviçre'ye taşınıyor.

Şirket, taşıma işleminde yeni bir aşamaya geçerek ABD ve Kanada'daki müşterilerin verilerinin de İsviçre'ye taşınıp burada işleneceğini duyurdu.

Şirket duyuruyu Kaspersky'nin ilk imzalayanlar arasında yer aldığı uluslararası global etkinlik Siber Dünyada Güven ve Güvenlik için Paris Çağrısı'nın ikinci versiyonu olan Paris Barış Forumu 2019'da yaptı.

Ayrıca, şirket, dördüncü Şeffaflık Merkezi'ni Ocak 2020'de Sao Paulo'da açacak. Bu, şirketin Latin Amerika'daki ilk Şeffaflık Merkezi olacak.

Müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla, şirket bu yılın başlarında Madrid'de bir Avrupa Şeffaflık Merkezi daha açtı, Malezya'da açacağı APAC Şeffaflık Merkezi'ni ve tesislere ekleyeceği daha geniş kapsamlı işlevleri duyurdu.

Kaspersky, merkezin ziyaretçilerine mühendislik ve veri işleme uygulamalarına ek olarak ürün portföyü hakkında da daha fazla bilgi edinme imkanı sunuyor. Kaspersky'nin tüm Şeffaflık Merkezlerinde şirketin yazılımını kaynak kodundan derleyerek halka açıklanan kodla karşılaştırma fırsatı sunuluyor.

Öte yandan, Kaspersky Hata Tespiti Ödül Programı üzerinde aralıksız çalışmaya da devam ediyor. Mart 2018'den beri şirket 66 hata tespiti aldı ve bunları çözüme kavuşturdu. Program kapsamında 20 rapora toplamda 45 bin 350 dolar ödül verildi.


- "Siber alanda şeffaflık artırılmalı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anton Shingarev, herkesin kendi verilerini korumak istediğini ve bunun dijital dünyada son derece makul bir istek olduğunu belirtti.

Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, mobil uygulamalar ve siber güvenlik çözümleri gibi dijital teknolojiye ilişkin tercihlere güvenilebileceğinden emin olmak gerektiğini aktaran Shingarev, "Güven hak edilmesi gereken bir duygu. Kaspersky olarak, tüm şirketlerin siber alanda şeffaflık ve hesap verilebilirliklerini sürekli geliştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Büyük altyapı projemizde ilerlemeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz ve söz verdiğimiz gibi, Avrupalı müşterilerin yanı sıra diğer bölgeleri de verilerini İsviçre'deki veri merkezlerinde işlemek üzere taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Shingarev, güvenlik briefingleri için özel olarak geliştirdikleri üç katmanlı yaklaşımın, her bir iş ortağına en uygun ve en ihtiyaç duyulan yardım türünü sunduğundan son derece başarılı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şeffaflık ve veri işleme uygulamalarımızı paylaşmaktan kapsamlı ve zorlu bir kaynak kod incelemesi gerçekleştirmeye kadar, iş ortaklarımıza her konuda ihtiyaçları olan tüm bilgileri sağlıyoruz. Hiçbir siber güvenlik şirketi süreçleri ve teknolojileri konusunda bu kadar ileri gitmedi. Tüm sektörü daha açık ve güvenilir hale getirmek için bu yaklaşıma öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz."


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