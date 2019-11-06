İSTANBUL - Kaspersky, siber güvenlik alanında yeni fikirler ve çözümler oluşturma amacıyla düzenlediği Kaspersky Açık İnovasyon Programı'nın kazananlarını açıkladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirket, mayıs ayında girişimlere teknolojiye öncülük edecek teklifler sunma çağrısıyla hayata geçirdiği Kaspersky Açık İnovasyon Programı'nın son turunda aralarında Enigmedia, Enigmatos, Naboo ve Sedicii şirketlerinin bulunduğu teknoloji odaklı 4 şirketin seçildiğini duyurdu.

Kaspersky, endüstriyel nesneler interneti (IIoT), ulaşım, blokzinciri ve dolandırıcılığı önleme teknolojileri sektörlerinde siber güvenlikle ilgili yeni iş fırsatları geliştirecek.

Dünya çapında bir siber güvenlik şirketi olan ve inovasyonlara odaklanan Kaspersky, büyümekte olan tehditlerle başa çıkabilmek için yeni pazarlarda yeni fikirler ve çözümler geliştirmeye odaklanıyor.

Bu yılın başlarında girişimlere çağrıda bulunan şirket, dünyanın dört bir yanındaki büyümekte olan şirketlerden siber güvenlikle ilgili somut kullanım senaryolarını çözecek potansiyel ürün veya teknolojilerle ilgili 6 kıtadaki 49 ülkeden toplam 258 başvuru aldı.

İsrail, İspanya, İngiltere, İrlanda, Singapur, Almanya ve Fransa'dan sadece 12 girişim finale kalarak projelerini Milano'da düzenlenen Demo Günü'nde uzmanlardan oluşan jüriye sunabildi. Jüride Kaspersky uzmanlarına ek olarak girişim sermayesi şirketi Mangrove Capital Partners ve pazar istihbaratı konusunda başlıca global sağlayıcılardan olan International Data Corporation (IDC) temsilcileri de yer aldı.

Bu sürecin ardından, 4 sektörün her birinden olmak üzere, endüstriyel nesneler interneti (IIoT), ulaşım, blokzinciri ve dolandırıcılığı önleme teknolojilerini içeren 4 proje kazanan olarak seçildi.





- Siber güvenlik ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan çözümler geliştirilecek





Programda birinci olan 4 girişim, dünya çapında tanınan siber güvenlik markasıyla ortak olarak iş vakaları üzerinde çalışma fırsatına sahip oldu. Bu iş vakalarının başarılı bir şekilde geçerlilik kazanması halinde girişimler Kaspersky ile global ölçekte iş birliği yapabilecek. Buna karşılık, Kaspersky kendi portföyü ile inovatif ürün ve teknolojilerini bu iş birliğiyle tamamlayarak müşterilerinin siber güvenlik ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan çözümler geliştirebilecek.



Seçilen girişimlerle yapılacak çalışma, Kaspersky'nin kanalı aracılığıyla markasız olarak pazara ortak bir ürün lansmanı; Kaspersky'nin desteğiyle teknolojik bir ittifak veya girişime ait ürünün Kaspersky'nin çözümlerinden biriyle birlikte pazarlardan birine sunulduğu bir pilot proje olmak üzere üç senaryodan biri aracılığıyla gerçekleştirilecek. En iyi yaklaşımın hangisi olacağı girişimlere göre belirlenecek.

Kaspersky Açık İnovasyon Zirvesi sırasında düzenlenen Demo Günü, İnovasyon Merkezi'nin ilk büyük etkinliği oldu. Yeni iş büyütme fırsatları bulmaya odaklanan İnovasyon Merkezi, şirket dışındaki girişimlerle ve girişim ekosistemiyle birlikte çalışıyor.

İnovasyon Merkezi, Kaspersky ile hem şirket içi hem şirket dışındaki parlak zihinler arasında iş birliğini destekleyen inovatif bir yönetim süreci geliştirmek ve bu yönetimi sürdürmek için kuruldu. İlerleme kaydeden projeleri desteklemeyi hedefleyen merkez, yeni trendleri belirlemeye, yeni pazarlar keşfetmeye, sınıfının en iyi girişimlerini bulmaya ve teknolojik ittifaklar kurmaya odaklanıyor.









- "İnovatif girişimlerle işbirliği yapmak mutluluk verici"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ticari Faaliyetler Yöneticisi Alexander Moiseev, günümüz toplumunda, sinerjik bir etki yaratabilmek için hazır ürünler bulmak ve ortaklaşa çözümler oluşturmak gerektiğini belirterek, "Sonuç olarak, pazardaki birçok şirketin hipotezlerini test etmeye ve müşterilerin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan çözümleri daha iyi ve daha hızlı sunmaya odaklanıyoruz. Bu hedefe ulaşmak ve siber güvenlik sektörünü geliştirmeye katkıda bulunmak için teknoloji odaklı inovatif girişimlerle iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



IDC'de Araştırma Müdürü olan Konstantin Rychklov da dijital platformların yeni ölçeğinin ve değişim hızının güvenlik için yepyeni bir rol biçtiği katmanlı inovasyon çağına girildiğini aktararak, "Artık birer dönüşüm sağlayıcısıyız ve iş değerinin altında yatan dijital güvenin kefili olmak bize düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kaspersky İnovasyon Merkezi Lideri Vitaly Mzokov ise sürekli değişen dünyada müşteri ihtiyaçlarının hızlı bir evrim geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kaspersky, giderek artan bu talepleri inovatif siber güvenlik çözümleri sunarak ve sektörde büyüyen şirketleri destekleyerek karşılamayı hedefliyor. Bu bağlamda, Kaspersky Açık İnovasyon Programı kapsamında girişimlere ilk çağrımızı yaptık. Program başladığından beri birçok çalışma yapıldı ve şimdi en iyi girişimlerle çalışmaya başlamaktan ve bu ilginç ortak iş geliştirme sürecine atılmaktan heyecan duyuyoruz."



