Kaspersky açıklamasına göre, şirket, Syndrome of Love ve Downside Up adlı hayır kuruluşlarının ortak girişimi olan "Kilimanjaro. Yapabilirim!" projesine destek veriyor.

Proje kapsamında down sendromlu ve serebral palsi hastası bir grup Rus sporcu 3 Eylül’de Kilimanjaro Dağı’na tırmanmaya başladı. Sporcular, bunu yapan ilk engelli Rus grup olacaklar. Proje, en ulaşılmaz görünen hayallerin bile gerçek olabileceğini gösteriyor.

Deniz seviyesinden 5 bin 895 metre yukarıda olan Kilimanjaro, Afrika kıtasının en yüksek dağı. Kilimanjaro’daki en eski ve sabit rota olan Marangu rotasını izleyecek grup, 10 Eylül’de zirveye ulaşmayı planlıyor.



Yolculuğun ana katılımcıları arasında Down sendromlu Stanislav Bogdanov ve Stepan Bezrukov, serebral palsi hastası ünlü maraton koşucusu Pavel Krysanov ve Rusya’nın Tver şehrindeki Udomlya Yetimhanesi’nde kalan Alexander Lebedev bulunuyor.

Destek ekibinde ise birer tırmanış eğitmeni, koç ve doktorun yanı sıra Syndrome of Love çalışanları ve bir Kaspersky gönüllüsü yer alıyor.









- Kaspersky toplanan bütün miktar kadar bağış yapacak





Profesyonel birer sporcu olarak aktif yaşamlar süren Stanislav, Stepan ve Pavel, benzer sağlık durumlarına sahip kişiler için model oluşturuyor ve onlara sınırlarını zorlamaları için ilham veriyor.

Kilimanjaro Dağı seyahati, Down sendromlu ve serebral palsi hastası kişilerin önünde hiçbir engel olmadığını ve hayatta istedikleri her hedefe ulaşabileceklerini göstermek için olağanüstü bir fırsat oluşturuyor.

Bu rahatsızlıklar hakkında farkındalığı artırmanın yanı sıra proje ile Syndrome of Love tarafından down sendromlu kişiler için yürütülen eğitim ve gelişim programlarına bağış toplanması hedefleniyor.

Katılımcılar, Kilimanjaro’nun yüksekliğini anımsatan 589 bin 500 ruble (yaklaşık 9 bin dolar) toplamayı hedefliyor. Bağış toplama işlemi JustGiving platformu üzerinden yapılıyor. Bu platformda isteyen herkes bu amaç için bağış yapıp projenin bir parçası olabiliyor. Sonuçlar Eylül ayının sonunda açıklanacak ve Kaspersky toplanan bütün miktar kadar bağış yapacak.







- "İnsanların hayallerini gerçekleştirmesi de hiç kolay değildir"





Syndrome of Love Derneği Direktörü Irina Menshenina, konuya ilişkin, "Down sendromlu kişilerin hayatta çok fazla engeli olduğuna inanılır fakat bu doğru değil. Onlar da hepimizin sahip olduğu fırsatlara sahipler. İsteyen herkes gibi Afrika’nın en yüksek dağına tırmanabilirler. Onlara yeni ufuklara ulaşmaları için yardımcı olmaya hazırız. Bu proje ile down sendromlu daha birçok kişinin hayallerine ulaşabilmesi amacıyla Syndrome of Love derneği için bağış da toplayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky de bu maceraya atılanlara bol şans dileyerek şunları kaydetti:

"Birkaç yıl önce Kilimanjaro zirvesine tırmanmıştım ve hiç de kolay olmadığını söyleyebilirim. Aslında, insanların hayallerini gerçekleştirmesi de hiç kolay değildir. Bu maceraya atılan cesur insanlara en iyi dileklerimi gönderiyorum. Çok yakında Kilimanjaro’nun nefes kesen güzellikteki manzarasını ilk kez görecekleri için onları kıskanıyorum. İlk sefer her zaman en iyisidir. Harika bir yolculuk dilerim, yolunuz açık olsun."



Yolculuktan haberler sosyal medyada #ICanKili etiketiyle takip edilebiliyor.