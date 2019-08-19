Kaspersky Asya Pasifik Bölgesi'ndeki ilk şeffaflık merkezini açacak

- Kaspersky'nin üçüncü kod inceleme merkezi, Malezya’nın ulusal siber güvenlik ajansı CyberSecurity Malaysia ile birlikte Malezya’nın Cyberjaya kentinde açılacak - Kaspersky Üst Yöneticisi Eugene Kaspersky: - "Üçüncü şeffaflık merkezimizin duyurusunu yapm

Kaspersky Asya Pasifik Bölgesi'ndeki ilk şeffaflık merkezini açacak
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin üçüncü kod inceleme merkezi, Malezya’nın ulusal siber güvenlik ajansı CyberSecurity Malaysia ile birlikte Malezya’nın Cyberjaya kentinde hizmet verecek.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik sektörüne güveni artırmaya yönelik çalışmalar yürüten şirket, Asya Pasifik bölgesindeki ilk şeffaflık merkezini açacağını duyurdu. Yeni merkez Malezya’nın ulusal siber güvenlik ajansı CyberSecurity Malaysia ile birlikte kurulacak. Şirketin üçüncü kod inceleme tesisi olacak bu merkez, ülkenin teknoloji ile bağlantılı devlet kurumlarının ve şirketlerinin de bulunduğu Cyberjaya kentinde yer alacak.

Zürih ve Madrid’deki benzerlerinde olduğu gibi, Malezya’daki şeffaflık merkezi de şirketin iş ortakları ve devlet paydaşlarının gelip Kaspersky çözümlerinin kaynak kodlarını kontrol edebileceği bir tesis olacak. Yeni merkez, ziyaretçilerin Kaspersky Lab mühendislik ve veri işleme yöntemleri hakkında bilgi alabileceği bir bilgilendirme merkezi görevi de görecek.

Devlet yetkilileri ve Kaspersky’nin kurumsal müşterileri şirketin tehdit analizlerini, güvenli denetimlerini ve uygulama güvenliği test süreçlerini incelemek için talepte bulunabilecekler. Ayrıca Kaspersky Internet Security (KIS), Kaspersky Endpoint Security (KES) ve kurumsal ürünler için bir konsol görevi gören Kaspersky Security Center (KSC) gibi tüketici ve kurumlara yönelik amiral gemisi konumundaki çözümlerin kaynak kodlarını da inceleyebilecekler.

Bunların yanı sıra paydaşlar Kaspersky ürünlerinin tüm sürümlerini, AV veri tabanı güncellemelerini ve Kaspersky ürünlerinden bulut tabanlı Kaspersky Security Network’e (KSN) gönderilerin veriler gibi bilgilere de göz atabilecekler. Şeffaflık merkezine talep üzerine erişim verilecek.


- "Kaspersky olarak Kuala Lumpur'da bulunmak harika"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi Eugene Kaspersky, üçüncü şeffaflık merkezinin duyurusunu yapmak amacıyla Asya Pasifik bölgesinin merkezi olan Kuala Lumpur'da olmanın harika olduğunu belirtti.

Bu merkezde müşterilerine ve devlet paydaşlarına ürünlerinin yüzde 100 güvenilir olduğunu ve en üst düzey siber güvenlik korumasına sahip olduğunu göstermek istediklerini ifade eden Kaspersky, "Bu duyuru ayrıca Global Şeffaflık Girişimi için planladığımız öncü faaliyetlerin sürdüğünü de kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Asya Pasifik Yönetici Direktörü Stephan Neumeier de kullanıcılara Kaspersky siber güvenlik teknolojilerinin hizmetlerini ve özelliklerini deneme fırsatı sunmak için bu dijital merkezi açmaktan heyecan duyduklarını kaydetti.

Bölgede bir ilk olan tesisin siber güvenlik sektörüne yeni bir yaklaşım getirdiğini belirten Neumeier, şunları kaydetti:

"Cyberjaya’da yer alacak olan merkezin kurulmasında verdiği destek için CyberSecurity Malaysia’ya teşekkür ederiz. Bu bağımsız onaylama, özel şirketler ve kamu kurumlarının birlikte çalışarak kullanıcıları siber suçlardan daha iyi koruyabileceğini gösteriyor. Bize gösterilen güven ve desteğe minnettarız."


- "Özel şirketlerin ve devlet kurumlarının iş birliği önemli"


Yeni merkez şirketin Global Şeffaflık Girişimi kapsamında açılıyor. Bu girişimle, iş ortakları ve devlet paydaşlarının şirketin ürün ve teknolojilerinin nasıl çalıştığı hakkında bilgi alma taleplerinin karşılanması amaçlanıyor. Merkez, ilk ziyaretçilerini önümüzdeki yılın başında ağırlayacak.

CyberSecurity Malaysia Üst Yöneticisi Amirudin Abdul Wahab, tehdit alanının Malezya'da ve bölgede genişlemeyi sürdürdüğünü, böyle bir ortamda Kaspersky gibi özel şirketlerin ve devlet kurumlarının birbirine güvenmesi ve birlikte çalışmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Kaspersky'nin veri işlemlerini herkese açarak gizleyecek bir şeyi olmadığını gösterdiğini belirten Abdul Wahab, "Bir üçüncü taraf olarak siber güvenlik sektörünü daha iyi hale getirme amacı taşıyan analizlerini ve kaygılarını da paylaşıyoruz. İş birliğimizin, şeffaflık ve dürüstlük konusunda daha fazla devlet ve özel şirkete örnek olmasını umuyoruz. Bu hem vatandaşların hem de siber güvenlik sektörünün faydasına olacak bir hareket." ifadelerini kullandı.

- Avrupa'da iki şeffaflık merkezi açıldı


Kaspersky, Ekim 2017’de duyurulan Global Şeffaflık Girişimi kapsamında şunları gerçekleştirdi:

"Avrupalı kullanıcıların verilerinin depolama ve işleme altyapısı Rusya’dan İsviçre’nin Zürih şehrine taşınmaya başladı. Süreç 2019’un sonunda tamamlanacak. Avrupa’da iki adet şeffaflık merkezi açıldı: Zürih (Kasım 2018) ve Madrid (Haziran 2019). İspanya’daki merkez ayrıca temel şirket paydaşları için bir bilgilendirme merkezi görevi de görüyor. Hizmet Organizasyonları için Hizmet Organizasyonu Denetimi (SOC 2) Tür 1 değerlendirmesi başarıyla tamamlandı.

En büyük dört muhasebe şirketinden biri tarafından hazırlanan son raporda, Kaspersky’nin tehdit tespit kuralı veri tabanlarının (AV veri tabanları) geliştirme ve dağıtım süreçlerinin güçlü güvenlik kontrolleri sayesinde yetkisiz erişimden korunduğu belirlendi. Hata Tespiti Ödül programı geliştirildi. Programın genişletilmesinden beri şirket güvenlik araştırmacılarının bulduğu 66 hatayı düzeltti ve yaklaşık 45 bin dolar ödül verdi. Şirket ayrıca, yaptıkları keşifler nedeniyle olumsuz yasal sonuçlarla karşılaşma ihtimalinden çekinen açık araştırmacıları için güvenli liman sunan Disclose.io oluşumuna destek veriyor."

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