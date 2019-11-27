Kaspersky, açık kaynaklı VNC sistemlerinde 37 adet açık tespit etti

Yapılan çalışmada, çok sayıda projede uzun süredir var olan bozuk bellek açıkları ortaya çıktı - Kaspersky ICS CERT Açık Araştırmacısı Pavel Cheremushkin: - "Birçok açık kaynaklı projedeki bazı açıklar, açığın bulunduğu kodun da dahil olduğu kod tabanı

Kaspersky, açık kaynaklı VNC sistemlerinde 37 adet açık tespit etti
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kaspersky açık kaynaklı VNC sistemlerinde 37 adet açık tespit etti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky açık kaynaklı Sanal Ağ Bilişim (Virtual Network Computing-VNC) sistemleri üzerinde yaptığı analizin sonuçlarını duyurdu.

Yapılan çalışmada, çok sayıda projede uzun süredir var olan bozuk bellek açıkları ortaya çıktı. Tespit edilen bazı açıklar kötüye kullanıldığı takdirde uzaktan kod çalıştırılarak VNC sistemleri etki altına alınabiliyordu. shodan.io sayfasına göre, bu sistemler, tüm dünyada 600 binden fazla sunucuda yer alıyor. Cihazlara yalnızca yerel ağlardan erişilebildiği düşünüldüğünde gerçek VNC kurulumu sayısının çok daha fazla olduğu biliniyor.

VNC sistemleri, uzak çerçeve ara bellek (Remote Frame Buffer-RFB) protokolü kullanarak cihazlar arasında uzaktan erişim sağlıyor. Birden fazla platformda kullanılabilmesi ve açık kaynaklı çok sayıda sürüme sahip olmasıyla VNC sistemleri, günümüzde en popüler masaüstü paylaşım araçları haline geldi. Bu araçlar, otomatik endüstriyel tesislerde sistemlerin uzaktan kontrolünü sağlamak için aktif bir şekilde kullanılıyor. Endüstriyel ağ bilgisayarlarının yüzde 32'sinde, aralarında VNC’nin de yer aldığı bir tür uzaktan yönetim aracı bulunuyor.

Açık içerenler başta olmak üzere bu sistemlerin yaygın kullanımı endüstri sektörü için önemli bir sorun teşkil ediyor. Potansiyel zararlar arasında karmaşık üretim süreçlerinin sekteye uğrayarak büyük kayıplar yaşanması yer alıyor.

Kaspersky araştırmacıları en popüler VNC sistemleri olan LibVNC, UltraVNC, TightVNC1.X ve TurboVNC'yi inceledi. Bu VNC projeleri, diğer araştırmacılar tarafından daha önceden incelenmiş olsa da tüm açıkların kapatılmadığı ortaya çıktı.

Kaspersky, yaptığı analiz sonucunda, 37 adet CVE kaydı ile çeşitli açıkları gözler önüne serdi. Açıklar yalnızca istemci tarafında değil, sistemin sunucu tarafında da bulundu. Bazı açıklar uzaktan kod çalıştırılmasına olanak tanıyordu. Bu da saldırı altındaki sistemlerde her türlü değişikliğin yapılmasına olanak veriyordu. Tek olumlu nokta, sunucu tarafındaki açıkların çoğunun yalnızca parolayla giriş yaptıktan sonra kullanılabilmesi ve bazı sunucuların parolasız girişe izin vermemesi oldu.


- "Saldırganlar, bu açıkları çok önceden fark edip yararlanmış olabilir"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Açık Araştırmacısı Pavel Cheremushkin, şunları kaydetti:

"Keşfedilen açıkların basitliği, özellikle de uzun süredir var oldukları düşünüldüğünde beni çok şaşırttı. Saldırganlar, bu açıkları çok önceden fark edip yararlanmış olabilir. Birçok açık kaynaklı projedeki bazı açıklar, açığın bulunduğu kodun da dahil olduğu kod tabanı yeniden yapılandırıldığında bile kaybolmamış. Kaspersky olarak, açıklarla gelen bu yaygın projeleri sistemli bir şekilde tespit etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu tür araştırmalar yapıyoruz."

Tespit edilen tüm açıklar geliştiricilere bildirildi. İletişime geçilen tüm geliştiriciler, TightVNC dışında kalan açıkları kapadı. TightVNC'nin desteklenmediği belirtildi. Bu sistemi kullananların farklı bir VNC sistemine geçmesi öneriliyor.

Hassas VNC araçlarıyla ilgili riskleri önlemek için Kaspersky uzmanları, geliştiricilere ve VNC kullanıcılarına şunları öneriyor:

"Endüstriyel ağda kullanılan uygulamaları ve sistem uzaktan yönetim araçlarını denetleyin. Endüstriyel süreçler için gerekli olmayan tüm uzaktan yönetim araçlarını kaldırın. ICS yazılımıyla birlikte gelen (detaylı talimatlar için ilgili yazılımın belgelerine bakın) uzaktan yönetim araçlarını denetleyin ve endüstriyel süreçler için gerekli olmadığı takdirde devre dışı bırakın. Endüstriyel süreçler için gereken her bir uzaktan kontrol oturumunu yakından izleyin ve olayları kaydedin. Uzaktan erişim normalde devre dışı olmalı ve yalnızca talep üzerine kısıtlı bir süreliğine açılmalıdır. İşletim sistemlerini, uygulamaları ve güvenlik çözümlerini düzenli olarak güncelleyin. Bunların onarımı için bir prosedür belirleyin. Tanımadığınız VNC sunucularına bağlanmayın ve tüm sunucularda güçlü parolalar kullanın. Kaspersky Industrial Cybersecurity gibi endüstriyel otomasyon sistemlerine özel bir siber güvenlik ürünü kullanın."


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