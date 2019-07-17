Kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesilecek

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Bugün itibarıyla kasksız motosiklete binen arkadaşlara sadece uyarı değil, ceza yazmaya başlayacağız"

Kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesilecek
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesi çerçevesinde bugünden itibaren kasksız motosiklete binen sürücülere sadece uyarıda bulunulmayacağını, ceza yazılmaya başlanacağını bildirdi.

Karaloğlu, valilik toplantı salonunda düzenlenen 2019 yılı ilk 6 aylık trafik değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, trafik kazalarını azaltmaya yönelik önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Vali Karaloğlu, İçişleri Bakanlığının "Bu yolda hep birlikteyiz" projesi kapsamında seyir halinde cep telefonu ile görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ve emniyet kemeri takmama konularında sadece trafik polislerinin değil, tüm polis ve jandarma görevlilerinin ceza kesebildiğini dile getirdi.

Bu yılın da yaya öncelikli yıl ilan edildiğini vurgulayan Karaloğlu, bu görevlilerin yaya öncelikli kurala uymayan kişilere de ceza kesebileceklerini kaydetti.

Karaloğlu, projelerin Antalya'da da başarılı bir şekilde uygulandığını bildirdi. Özellikle Antalya'da emniyet kemeri güvenlik sistemini susturan sahte tokaların kullanımını, üretimini ve satışını engellemek için "ölümle tokalaşma" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Karaloğlu, "Projemiz son derece başarılı oldu, sadece Antalya'da değil, Türkiye'de de ses getirdi. Güzel de destek aldık, şimdi titizlikle takip edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Antalya'da tanıtımı yapılan "Hayata kastım yok, kaskım var" projesinin de başarılı bir şekilde uygulanmaya başlandığını belirten Karaloğlu, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla kasksız motosiklete binen arkadaşlara sadece uyarı değil, ceza yazmaya başlayacağız. Türkiye'de en fazla motosiklet olan ikinci kent ve en fazla ölümlü motosiklet kazasının yaşandığı kentlerden biri olan Antalya'da bu konuyu mutlaka çözmek durumundayız. Vatandaşımıza iyi anlatmak durumundayız. Vatandaş ceza yesin arzusunda değiliz, kısa veya uzun mesafede motosiklete biniyorsa kesinlikle kaskını takması lazım. Yasal mecburiyet, bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz, yeni bir şey değil."

- "Kaza yerinde ölüm oranı yüzde 35 azaldı"

Karaloğlu, vatandaşa kasksız motosiklet kullanılmaması uyarısında bulundu.

Alınan tedbirler sayesinde trafik kazalarında önemli ölçüde düşüş yaşandığını ifade eden Karaloğlu, "Trafik ekiplerinin hem insan kaynağı hem araç gereç bakımından güçlendirilmesiyle 2018'e göre 2019'un ilk 6 ayında, kaza yerindeki ölüm oranı yüzde 35 düştü. Oran hiç önemli değil, bir can bile çok değerlidir. Ama yüzde 35'lik azalma da ciddi bir orandır. Çok ciddi bir emek ve gayret var. Hedefimiz bu oranı Avrupa standartlarına düşürmek." değerlendirmesi yaptı.

- Başarılı jandarma ve polislere başarı belgesi

Vali Karaloğlu, toplantıda başarılı çalışmalar gerçekleştiren polis memurları Erdinç Akman ve Murat Şentürk ile Jandarma Kıdemli Başçavuş Zülfiğar Karadaş'a başarı belgesi verdi.

Akman, Şentürk ve Karadaş'a başarılar dileyen Karaloğlu, bu çalışmanın diğer güvenlik görevlilerine de örnek olmasını temenni etti.


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