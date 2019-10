LONDRA - Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında kitap yazan İngiliz gazeteci Jonathan Rugman, cinayete ilişkin soruşturmada gelinen noktanın yeterli olmadığını belirtirken, "kanıtları yok etmeye çalışan Suudilerin" iş birliği yapacağını sanmadığını söyledi.

Channel 4 kanalının BAFTA ödüllü muhabiri Rugman, "The Killing In The Consulate" (Konsoloslukta Cinayet) kitabının Uluslararası Af Örgütündeki tanıtımında AA muhabirine konuştu.

Daha önce İstanbul ve Washington'da görev yapan Rugman, Kaşıkçı'nın öldürülmesini "şok edici" ve "devlet onaylı cinayet" olarak niteledi.

"Sorumluğu üstlense de suçlanmadı"

Kitabının "Suudi hükümeti görevlileri tarafından işlenen şok edici bir cinayetin hikayesini" anlattığını söyleyen Rugman, dünyanın (cinayete) tepkisi ve bunun gerçekleştiği gerçeğinin incelenmesi ve yazılması gerektiğini ifade etti.

Cinayetin her açıdan incelenmesinin önemine dikkati çeken İngiliz gazeteci, aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumluluğu üstlense de suçlanmadığına dikkat çekti.

"Nerede olduğumuzu gösterdi"

Rugman, "Bu (cinayet), bir gazeteciye karşı işlenen en alçak suçun olağanüstü örneğiydi ve dünyanın buna nasıl tepki verdiği bize nerede olduğumuzu gösterdi." dedi.

Ülkelerin tepkilerinde insan hakları ve ticari ilişkiler arasında denge kurmaya çalıştığına işaret eden Rugman, "Bu olay, zamanımızın ana kaygılarından birini somutlaştırıyor; o da kurala dayalı düzenin yıkılması ve masum insanların kendi hükümetleri tarafından öldürülmesi olarak adlandırdığımız şey." şeklinde konuştu.

Uluslararası soruşturma

Rugman, şu anda herhangi bir gazetecinin soruşturmada gelinen durumdan memnun olduğunu düşünmediğini söyledi.

İngiliz gazeteci, "BM raportörü Agnes Callamard, yargısız infazlar için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı ancak bu gerçekleşmiyor. (Callamard) Kendi patronunun, BM Genel Sekreterinin (Antonio Guterres) desteğine sahip değil." değerlendirmesini yaptı.

"Ne de olsa İstanbul'daki kanıtları yok etmeye çalıştılar"

Riyad'da görülen davada ismi açıklanmayan 11 kişinin yargılandığı duruşmaları izlemelerine izin verilen diplomatların gizlilik yemini ettiğini vurgulayan Rugman, "Selman'ın eski medya danışmanı Suud el-Kahtani hala özgür. Suudi savcı, Kahtani'nin suçla ilgili olduğunu söylemesine rağmen bu kişi yargılanmıyor." dedi.

Uluslararası bir soruşturma olacağını düşünmediğini dile getiren İngiliz gazeteci, "Suudilerin herhangi bir yargılama için şüphelileri teslim edeceğini ya da soruşturmada gerçekten iş birliği yapacaklarını sanmıyorum. Ne de olsa İstanbul'daki kanıtları yok etmeye çalıştılar." şeklinde konuştu.