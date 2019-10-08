Karşı şeride geçen tır iki araçla çarpıştı: 4 yaralı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın iki otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine gelen Mehmet Gökçeoğlu yönetimindeki 27 BPD 20 plakalı tekstil ma