Kars merkezli 10 ilde bahis operasyonu Futbol ve diğer spor müsabakaları ile şans oyunları bahis uygulamalarında kanunsuz para transferi yaptığı belirlenen 30 kişi yakalandı - Bloke konulan 197 banka hesabından yaklaşık 34 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği belirlendi