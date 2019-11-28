İSTANBUL - Karmod,19 derslikli depreme dayanıklı çelik okul binasını 72 günde tamamlayarak teslim etti.



Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, firma, İstanbul Sultangazi'de yapımını çelik sistemle gerçekleştirdiği Nadide Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nu tamamlayarak teslim etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, deprem güvenliği yüksek,19 derslikli, bin 960 metrekare büyüklükteki okul binasını 72 gün gibi kısa bir sürede tamamlama başarısı gösterdiklerini bildirdi.



Yapımını Sultangazi Belediyesi'nin üstlendiği okulu planladıkları şekilde ilk ara tatil haftası akabinde eğitime hazır hale getirdiklerini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Yayla Mahallesi'nde Hamit Süreyya Eremsel İlkokulu ve Ortaokulu'nun, bahçesinde bulunan ek bina riskli bina olduğu gerekçesiyle okulların açılması öncesinde yıkımı yapılmış. Yeni okul binasının inşasını Karmod olarak kısa sürede tamamladık. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl uygulanmaya başlanan ilk ara tatil haftasının ardından eğitime kapılarını açtı. İki katlı plandaki bina zemini, duvarlar, ara kat birleşimleri, çatı birleşimleri deprem yönetmeliğine uygun olarak çelik yapı sistemiyle adeta örgülendi. Çelik karkas montajından özel kaplama uygulamalarına, elektrik su tesisatlarından ısıtma sistemine, fayans ve mermer uygulamalarından boyaya kadar onun üzerinde ekibimiz projenin zamanında yetişmesi için özveriyle çalıştı."

İnşaatın her aşamasında iş güvenliği biriminin aldığı tedbirlerle yoğun çalışma ortamına rağmen olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran Durmaz, tüm eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güvenli ve güzel bir okulu İstanbul’a kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

