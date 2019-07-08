Kariyer Rehberi ve Mobil Aplikasyon Projesi'nin sonuçları açıklandı

- ALKÜ koordinatörlüğünde Macaristan, Romanya, Polonya ve İspanya ile yürütülen araştırmada, Türk insanı, teknolojiyi analiz etme ve yorumlama ile girişimcilikte en üst sırada yer aldı - Yaklaşık bin kişi üzerinde yapılan araştırmada Türkiye 5 üzerinden

Kariyer Rehberi ve Mobil Aplikasyon Projesi'nin sonuçları açıklandı
25 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - MUSTAFA Kurt - Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) koordinatörlüğünde Macaristan, Romanya, Polonya ve İspanya ile yürütülen 'Kariyer Rehberi ve Mobil Aplikasyon' adlı araştırmada, Türk insanı 4 ülkeye göre girişimcilikte ve teknolojiyi analiz etme ile yorumlamada en üst sırada yer aldı.

AB Erasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Programı kapsamında ALKÜ'nün koordinatörlüğünde Macaristan, Romanya, Polonya ve İspanya'da üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla hazırlanan "Kariyer Rehberi ve Mobil Aplikasyon Projesi"nin sonuçları açıklandı.

İş dünyasının daha nitelikli çalışan istihdam etme talebi kapsamında 2 yılda hazırlanan proje sonucunda 5 ülkenin iş gücündeki değişim ve bu değişime uygunluğu ortaya çıktı.

5 ülkeden yaklaşık bin kişi üzerinde yapılan araştırmada bilişim, yapay zeka, büyük veri, modelleme, makine öğrenmesi, liderlik, iletişim, uyum ve başa çıkma gibi konularda ülkeler ortalama değerlere sahip olurken, Türk insanın girişimcilik ve teknolojiye uyumluluğu diğer ülkelerden çok daha yüksek çıktı.

Proje koordinatörü ve proje yürütücüsü ALKÜ Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Gök Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş dünyasının daha nitelikli çalışan istihdam etme talebi kapsamında Kariyer Rehberi ve Mobil Aplikasyon (Career Guide and Mobile Application for Employees) Projesi'ni oluşturduklarını söyledi.

Projeye başladıktan sonra önlerine Endüstri 4.0'ın (4. Sanayi Devrimi) çıktığını aktaran Demir, "Projemiz ile 'dünyada değişen ne' diye baktığımızda, sadece üretim süreçleri değil iş yapma biçimlerinin de günümüzde değişmiş olduğunu gördük. Biz de bu iş yapma biçimlerine göre 'öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve yöneticilerimizden ne gibi yetkinlikler bekleniliyor, Endüstri 4.0'a çalışanlar hazır mı, gereken yetkinliklere sahip mi' gibi 5 ülkede büyük bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

Araştırma sonucunda yeni üretim süreci için 8 farklı bilgi ve becerinin gerekliliğinin ortaya çıktığını aktaran Demir, ihtiyaç analizi sonuçlarına göre proje ortağı olan tüm ülkelerin bilişim, yapay zeka, büyük veri, modelleme, makine öğrenmesi gibi alanları içeren analiz ve yorumlama boyutunda eksiklikleri bulunduğunu kaydetti. Demir, projeye katılan ülkeler değerlendirildiğinde en yüksek değeri Türkiye'nin aldığını dile getirdi.

- "Türk insanı teknolojiyi analiz etme ve yorumlamada en üstte"

Araştırmada, Türkiye'nin iki farklı boyutta ön plana çıktığını açıklayan Demir, teknolojiyi analiz etme ve yorumlamada 5 üzerinden en yüksek değeri 3,1248 ile Türkiye'nin aldığını ifade etti.

Demir, Türk insanının aldığı bu değerin 4. Sanayi Devrimine geçiş olmasından dolayı önem arz ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Endüstri 4.0 tamamen teknolojiyle entegre bir süreci içeriyor. Tamamen makineden makineye iletişime işaret ediyor. İnsan dahili olmadan üretim süreçlerine işaret ediyor. Bu süreçte robotlar, yapay zekalar, sensörler gibi kavramlar hayatımıza giriyor. Teknolojiyle alakalı meslekler artık hayatımıza girecek. Artık robot tamircileri gündeme gelecek. Bu boyutun Türkiye'de diğer ülkelere göre daha yüksek çıkması ülkemiz için umut verici bir gelişme olarak görmekteyiz. Çünkü diğer ülkeler bu teknoloji boyutunda düşükken, Türkiye ortalamanın üzerinden değerler aldı. Hem öğrenciler hem çalışanlar diğer ülkelere göre daha çok öne çıkmakta."

- "Girişimcilik ruhunu robotlar asla yok edemeyecek"

Araştırmada, Türkiye'nin öne çıktığı bir diğer boyutun girişimcilik olduğunu kaydeden Demir, katılımcı ülkelerin ortalama değerlere sahip olduğu alanda Türk insanın 3,7604 ile çok yüksek puanlara ulaştığını bildirdi.

Bu anlamda Türk insanın girişimcilikte çok iyi olduğu sonucunun çıktığını dile getiren Demir, "Endüstri 4.0'da robotlar her şeyi yapacaklar. Üretim süreçlerini insansız yapabilecekler ama girişimcilik ruhunu robotlar asla yok edemeyecekler. Türk insanımızın girişimcilik ruhunun iyi olması, bizler için önemli bir bulgu olarak ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ruhunun ticari zekayla alakalı olduğunu dile getiren Demir, Türkiye'nin ülke olarak yeni teknolojileri başlatan ülke olmasa da teknolojilerin pazarlanması, yeni ve farklı iş alanlarının kurulması gibi girişimcilik konularında başı çekeceğini söyledi.

Girişimcilik ruhlarını ön plana çıkartarak özellikle öğrenci ve gençlerin kendi ilgi alanlarında işlerini kurmaları tavsiyesinde bulunan Demir, bu girişimciliğin yerel yönetimler, hükümet programlarıyla desteklenmesi gerektiğini de önerdi.

Demir, özellikle dijitalleşmeden dolayı şirket kurmanın kolaylaştığını, maliyetlerin düştüğünü belirterek, sosyal alanlarda farklı sanal uygulamalar ile girişimcilik faaliyetlerine başlanabildiğini sözlerine ekledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konuldu
"Isparta lavanta kokuyor"
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat!
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Uçmayı öğrenirken yere düşen karga emin ellerde
Eşsiz Doğa Manzarasıyla Kuzukulağı Yaylası
Isparta'da arazi yangını
Isparta'daki kaçak içki operasyonunda sıcak gelişme
Türker AVM'den indirim!
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
Isparta’da 6 saat süreli planlı elektrik kesintisi
Isparta'da kaçak sahte içki operasyonu!
Bir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölen
Isparta'da geçici turizm danışma noktaları
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
Isparta'da üç saat süreli elektrik kesintisi
Cumhuriyet Tırı Isparta'da
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacak
Isparta'da Yetkili Teknik Servisten Anlamlı Destek
Dikkat Çünür'de 6 saat elektrik kesintisi...
Isparta'da Terör propagandası yapan şahıslar tutuklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA KASAPLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralıIsparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı07 Temmuz 2019
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacakIsparta'da istihdam garantili kurs açılacak04 Temmuz 2019
Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulunduEğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulundu01 Temmuz 2019
​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor01 Temmuz 2019
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'deIsparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de01 Temmuz 2019
Isparta'da arazi yangınıIsparta'da arazi yangını06 Temmuz 2019
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecekYargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek07 Temmuz 2019
Bir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölenBir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölen05 Temmuz 2019
Isparta'da Aksu Kuzukulağı FestivaliIsparta'da Aksu Kuzukulağı Festivali02 Temmuz 2019
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı listeKim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste04 Temmuz 2019
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! 07 Temmuz 2019
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttıGürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı04 Temmuz 2019
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olduMemur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu03 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonuIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu05 Temmuz 2019
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacakKonut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak04 Temmuz 2019
HERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTIHERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTI04 Temmuz 2019
Geleneksel 2019 Uluborlu Yağlı Pehlivan GüreşleriGeleneksel 2019 Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri02 Temmuz 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktıIsparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktı01 Temmuz 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyasıIsparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyası03 Temmuz 2019
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltıIsparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı05 Temmuz 2019