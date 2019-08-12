"Kargocu polislerin" yakaladığı hırsızlık zanlıları tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da "kargocu" gibi davranan polisler tarafından evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Mesut T, kız arkadaşı Suzan E. ve Bayram A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen üç zanlıdan operasyon sırasında balkondan atlayarak bacağını kıran Mesut T'nin ayağının alçılı olduğu görüldü.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, evlerden çaldıkları belirtilen altın, döviz ve telefonları sattıkları öğrenildi.



Muratpaşa ilçesi Çağlayan, Yeşilbahçe ve Güzeloba mahallelerinde 10 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, "kargocu" gibi davranarak dün düzenledikleri operasyonda, Mesut T, kız arkadaşı Suzan E. ile Bayram A'yı gözaltına almıştı.

Ayrıca, Mesut T. ile kız arkadaşı Suzan E'nin kamera kayıtlarında hırsızlık öncesi ve sonrasında el ele tutuşarak hareket ettikleri görülmüştü.