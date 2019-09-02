ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, kargoyla kendisine gönderilen sahte bin lirayı teslim alan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları sonucunda Avsallar Mahallesi'nde ikamet eden ve pazarcılık yapan Metin Ö'nün piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaşıldı.



Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'dan Alanya'ya kargo aracılığıyla gelen paketi alan şüpheliyi gözaltına aldı.

Metin Ö'nün kargodan teslim aldığı pakette 50 liralık banknotlar halinde toplam bin lira sahte para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.