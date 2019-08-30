ADANA - Karataş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 97. yıl dönümü münasebetiyle fidan dikme etkinliği düzenledi.

Atapark içerisinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında belediye olarak farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini belirterek, "Büyük taarruzun 97. Yılında geleceğin temellerinin atıldığı bu önemli günün anısına gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile geleceğimize miras bırakacağımız 97 fidanın ekimini gerçekleştirdik. Büyüyen her ağaç geleceğe yeni umut olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz 30 Ağustos Ağaç Ekimi etkinliğimize katılım gösteren destek veren arkadaşlarımıza ve değerli halkımıza teşekkür ediyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnet ile anıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 97 fidan toprakla buluşturuldu.