Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede önemli görevler yürütüyor.

Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler
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Isparta Düğün Salonları

İZMİR - Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk çıkarma yapan, iç güvenlik harekatlarından son dönemde Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekatlara kadar birçok kritik görevde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, "daima hazır" sloganıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu "Timsah Yuvası" Amfibi Deniz Piyade Tugayı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu ve deniz aşırı menfaatlerinin korunmasının yanı sıra karada da terör örgütlerine karşı önemli rol oynuyor.

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli amfibi deniz piyadeleri, birliğe katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.

"Timsah" olarak adlandırılıyor

Amfibi timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da "üst düzeyde" yetiştiriliyor. Amfibi deniz piyadeleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor.

Güne sporla başlayan amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor. Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen askerler, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor.

AA "timsah yuvası"nda

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, halen Suriye'de Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde, Hakkari'de, Afganistan ve Doğu Akdeniz'de aktif olarak görev yapan amfibi deniz piyadelerinin komando, meskun mahal, suyun içinde yaralı tahliyesi, çeviklik, stres altında atış, denizden karaya çıkarma, hareketli platformda atış gibi birbirinden zorlu eğitimini görüntüledi.

Ateşli silahlarını eğitim alanında ustalıkla kullanan amfibi timleri, gerçekleştirdikleri meskun mahal operasyonunda senaryo gereği içerisinde terör hedeflerinin bulunduğu binaya hızlıca ulaştı.

Gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra kapıyı patlatarak içeri giren timler, daha sonra buradaki hedefleri hızlıca etkisiz hale getirdi.

Amfi timleri, uzun mesafedeki küçük hedeflerini belirlenen noktalardan tam isabet vurdu. Parkur faaliyetlerini de başarıyla geçen timler, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yaparken, karada da görevlerini başarıyla icra etti.

Stres altındayken bile hedefleri 12'den vurmayı başaran "timsahlar", helikopterden karadaki hedefi keskin nişancı atışıyla isabetle vurdu.

Tank çıkarma gemileriyle düşman kıyısına yaklaşan "timsahlar", gemide Deniz Piyade Andı'nı okuyarak motive oldu ve kapakların açılmasıyla hücuma geçti.

Deniz piyadeleri, "ayakta kalan ölür" sloganıyla düşman hattında sürünerek ve kısa süreli ayakta kalarak ilerledi ve hedefleri yok etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk onlar ayak bastı

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk ayak basan deniz piyadeleri, amfibi harekatların yanı sıra insani yardım, barışı destekleme ve sivillerin tahliyesi gibi faaliyetlerde de etkin görev yapıyor.

Amfibi Deniz Piyade Tugayı Muharebe Destek Tabur Komutanı Deniz Piyade Yarbay Bülent Özarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu birliğin milletin huzur ve refahı, ülkenin bölünmez bütünlüğü için Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde mavi vatanın hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla 1968'de Gölcük'te kurulduğunu, 1977'de ise Foça'ya intikal ettiğini anlattı.

Üç tarafı denizlerle çevrili vatan topraklarını savunmakla görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada ve denizde aynı anda görev yapan tek birliği olduklarını dile getiren Özarslan, "Ana faaliyet sahamız amfibi harekat olup ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda komando harekatı, iç güvenlik harekatı, muharip olmayanların tahliyesi, insani yardım, barışı koruma ve buna benzer birçok faaliyet alanında görev yapmaktayız." diye konuştu.

Özarslan, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışında birçok bölgede görev alan unsurlarımız, başta Kıbrıs Barış Harekatı olmak üzere 1993-2001 yılları arasında iç güvenlik harekatı kapsamında Şırnak'ta, Yunanistan'ın Kardak Kayalıklarına asker çıkarması nedeniyle Marmaris'te, insani yardım harekatları kapsamında Arnavutluk'ta, muharip olmayanların tahliyesi maksadıyla Libya ve Lübnan'da, barış gücü olarak Kosova'da, yardım kuvveti olarak Afganistan ve Kıbrıs'ta, çukur operasyonları kapsamında Mardin'de kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.

Komutanlığımız halihazırda Hakkari'de terörle mücadele, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarında, Afganistan'da kararlı destek misyonu barışı destekleme, Arnavutluk'ta insani yardım harekatı ile Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de platform koruma görevlerini icra etmeye devam etmektedir."

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