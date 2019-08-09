İSTANBUL (AA) – Karaca, "Yıldızlı Geceler" temasındaki 2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’ndan, "Fine Pearl Midnight Yemek Takımı", "Fine Pearl Antares" ve "Milkway"i sofra zevkine önem verenlerin beğenisine sunuyor.



Karaca açıklamasına göre, sonbahar-kış sezonu ile birlikte aile, dost, arkadaş sohbetlerinin evlere taşınma dönemi de başlıyor. Karaca, "Yıldızlı Geceler" teması ile sunduğu sonbahar-kış koleksiyonu ile uzun sohbetlerin yapıldığı, paylaşımların arttığı sofralara katkı sağlamayı amaçlıyor.



"Yıldızlı Geceler" teması, gece mavisi, altın rengi ve siyah ile gökyüzünün güzelliğine, yıldızlara ve aya odaklanıyor. Karaca’nın Yıldızlı Geceler temasında sunduğu 12 kişilik "Fine Pearl Midnight Yemek Takımı" gerçek inci zarafetini yıldızların ışıltısı ile harmanlıyor.



Karaca’nın bir diğer ürünü olan 12 kişilik "Fine Pearl Antares Yemek Takımı" ise gerçek inci üzerinde parıldarken, yemek takımı içerisindeki her bir parçanın kenarını çevreleyen altın yaldız da sofralarda görsel bir ziyafet oluşturuyor.



Kenarlarındaki altın yaldızlar ile kendine özgü gece mavisi tonuna sahip olan ve tekli seri olan Milkway ile de Karaca’dan istenen parçalarla kombin yapılarak özgün takımlar oluşturulabiliyor.

